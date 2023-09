„Wir gehen davon aus, wieder viele, viele Besucher anzulocken mit unserem schon 31. Oldtimertreffen mit Musikfest.“ Das sagt der Vorsitzende des Musikvereins Hasel, Albert Senger, im Vorfeld der Veranstaltung am Sonntag, 24. September, rund um den Dreschschopf hinter der Erdmannshöhle. Dort erwarten die Musikerinnen und Musiker ab 10 Uhr die Oldtimer-Fahrzeuge.

Nach den Erfahrungen der Vorjahre gehen die Veranstalter aus dem Musikverein davon aus, dass um die 300 historische Fahrzeuge – Baujahr 1981 oder früher – im Verlauf des Sonntags Hasel und den Dreschschopf ansteuern werden. Dass die Fahrzeuge bestens erhalten sind, weil von den Haltern liebevoll gepflegt, darin sind sich Senger und der langjährige und erfahrene Oldtimertreffen-Organisator Volker Maier sicher.

Wie gewohnt, gibt es aber nicht nur viel zu sehen am 24. September in Hasel. Den musikalischer Auftakt des Festes bei den Hasler Musikern bildet das Frühschoppenkonzert des Kreisseniorenorchesters Alb-Donau ab 11.30 Uhr. Die Musikerinnen und Musiker kommen deshalb nach Hasel, weil eine ihre Mitmusikerinnen einst in Hasel ihre blasmusikalische Ausbildung im Musikverein erhielt und sie nun ihre Kapellen-Kollegen zum Ausflug nach Hasel angeregt hat. Nachmittags ab etwa 14 Uhr spielt auf der Bühne im Dreschschopf der Musikverein Rohmatt. In der Festküche gibt es Gegrilltes, Pommes Frites und Schinken- und Käseweckle, sowie in einer Kaffeestube selbst gebackene Kuchen und Torten warten. Im Dreschschopf wird ein Mittagsmenü mit Geschnetzeltem, Spätzle und Salat serviert und es gibt eine Getränkeauswahl. Die Veranstaltung hat sich, so sagen die Verantwortlichen des Musikvereins mit Stolz, aus seinen kleinen Anfängen im Jahr 1990 zu einem Großanlass mit internationaler Beteiligung und damit grenzüberschreitender Anziehungskraft entwickelt. So werden viele Oldtimer am Sonntag ein CH oder F neben ihren Kennzeichen tragen.

Auch Lastwagen und Motormäher

Die Oranisatoren erwarten nicht nur Automobile, Motorräder und Traktoren, sondern auch historische Lastwagen, Motormäher, alte Busse und historische Fahrräder. Somit wird das gesamte Spektrum technischer und motorgestützter Fortbewegung von einst präsent sein. Die Schirmherrschaft dieses mit der Buurefasnacht größten Anlasses in Hasel hat erstmals der neue Bürgermeister Frank-Michael Littwin.