Dringende Auftragsvergaben haben gemacht eine Sitzung des Gemeinderats Hasel in Corona-Zeiten erforderlich. Zehn Ratsmitglieder verteilten sich am Montag mit viel Abstand auf weit mehr als 100 Quadratmeter Sitzungsfläche im Bürgersaal.

Wasserversorgung

Die ersten beiden Fragen beschäftigten sich mit der aktuellen Trockenheit. So wollte eine Zuhörerin wissen, ob bei Neubauvorhaben in Hasel Zisternen zum Auffangen von Regenwasser erforderlich sind. Gemeinderat Andreas Raimann knüpfte daran an. Ihn interessierte, wie groß aktuell die Reserven der heimischen Quellen sind. Bürgermeister Helmut Kima beruhigte, dass in den vergangenen 15 Jahren die Schweigmatter Quellen, aus denen Hasel mitversorgt werde, stets genug Wasser geschüttet hätten. Es sei noch nie erforderlich gewesen, Wasser von Fahrnau nach Hasel hinüber zu pumpen – was der Reserveplan sei.

Bauvorhaben

Beim geplanten Bau eines Einfamilienhauses an der Glashütter Straße ging es um eine Befreiung vom Bebauungsplan. Die Traufhöhe am Giebel wird minimal überschritten, die Mindestdachneigung etwas unterschritten, da ansonsten ein zu niedriges Fenster im Obergeschoss die Folge wäre. Peter Schalajda von den Grünen bestand auf der Einhaltung des Bebauungsplans, der Antrag wurde indes bei einer Gegenstimme genehmigt. Einstimmig wurde beim Neubauvorhaben eines Ratsmitglieds eine Ausnahme vom Bebauungsplan gemacht und ein flaches Terrassendach genehmigt. Einstimmig wurde die Zahlung von Rechnungen für Maler- und Gerüstarbeiten am evangelischen Kindergarten genehmigt.

Neuer Bauhof

Bürgermeister Helmut Kima informierte, dass die beiden großen Gewerke für den Rohbau des Bauhofs um 75.000 Euro über den Schätzungen gelegen hätten – bei einem Gesamtvolumen von 615.000 Euro. Die Gemeinde versuche, einen Teil der Mehrkosten bei den Ausbau-Gewerken wieder hereinzuholen. Ohne Gegenstimme wurden die Aufträge für die Blechner und Flachdachabdichtung (53.225 Euro), Glaserarbeiten (12.085 Euro), Tür- und Torarbeiten (17.244 Euro), Gerüstbau (10.447 Euro), Heizung- und Sanitärinstallation (46.106 Euro) sowie Elektroinstallation (31.529 Euro) genehmigt.

Kima berichtete, dass bislang keine Anträge auf Notbetreuung von Kindern eingegangen seien. Mit der schrittweisen Öffnung der Schulen sowie des wirtschaftlichen Lebens rechne er aber damit, dass sich dies ändere. Peter Schalajda wollte wissen, wie sich die Corona-Epidemie auf den Haushalt auswirke. Kima antwortete: „Für das laufende Jahr erwarte ich keine unmittelbaren Auswirkungen. Das können wir verkraften.“ Anders sehe es für 2021 aus. Weil die Einkommensteuer wohl einbrechen werde, erwarte er „ein schwieriges Jahr“ 2021.