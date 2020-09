von Ernst Brugger

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Hasel hat Bürgermeister Helmut Kima die neue Gebührenkalkulation des Friedhofs für die Jahre 2021 bis 2025 sowie die Änderung der Friedhofsatzung vorgestellt. Im Rahmen der Umstellung des Finanzwesens auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht musste auch das dem Friedhof zugeordnete Vermögen bewertet werden. Im Zuge dessen soll der Kostendeckungsgrad auf 70 Prozent steigen. Damit werden Begräbnisse deutlich teurer.

Die Gemeindeverwaltung hatte nach dem Einholen von Angeboten das Kommunalberatungsbüro Allevo beauftragt, eine Gebührenkalkulation für den Friedhof zu erstellen. Nach kurzen Diskussionen über einige Punkte genehmigte der Gemeinderat mit einer Gegenstimme von Renate Scholz die neue Gebührenordnung und die Satzungsänderung.

Nur 28 Prozent Deckung

Nach Absprache mit der Gemeindeverwaltung hatte Allevo zwei detaillierte Vorschläge für die künftigen Friedhofsgebühren erarbeitet, jeweils mit einem Kostendeckungsgrad von 60 beziehungsweise 70 Prozent. Bürgermeister Helmut Kima erläuterte dazu, dass die bisherigen Gebühren unterdurchschnittlich und bei Weitem nicht kostendeckend seien. Während die Gebührenergebnisse des Friedhofs im Jahr 2016 noch einen Deckungsgrad von rund 61 Prozent erreichten, sank dieser jährlich und lag im vergangenen Jahr nur noch bei 28 Prozent. Obwohl in der Kalkulation von Allevo bezüglich der Betriebs- und Unterhaltskosten eine jährliche Preissteigerung von 1,5 Prozent berücksichtigt sei, könnte der Kostendeckungsgrad bei höher anfallenden Preisen unter 70 Prozent sinken. Das bedeutet teils drastische Kostensteigerungen für die Bürger: So kostete eine Erdbestattung im Reihengrab bislang 530 Euro, künftig werden 1635 Euro fällig.

Die Gebühren Erdbestattung im Reihengrab (20 Jahre) Bisher kostete diese Variante 530 Euro, künftig wird die Erdbestattung 1635 Euro kosten. Urnenbeisetzung im Gräberfeld (15 Jahre) Bislang 220 Euro, neu sind es 650 Euro. Erdbestattung im Doppelwahlgrab (30 Jahre) Hier steigen die Bestattungsgebühren von 1030 Euro auf 2505 Euro. Urnenbeisetzung im Urnenwahlgrab (30 Jahre) Diese Gebühr steigt von 320 Euro auf 1390 Euro.

Keine Gemeinde erhebe die volle Kostendeckung, und 70 Prozent der tatsächlichen Kosten seien überwiegend üblich. Beim höheren Deckungsgrad laufe man auch nicht Gefahr, vor 2025 die Gebühren erneut erhöhen zu müssen, so Kima. Die von Allevo ausgearbeitete 25-seitige Gebührenkalkulation beruht auf dem Kommunalabgabengesetz. Danach können Gemeinden für öffentliche Einrichtungen Gebühren erheben. Diese sind in der Regel so zu bemessen, dass die Kosten des Friedhofs gedeckt sind. Dazu gehören Aufwendungen für den laufenden Betrieb und angemessene Abschreibungen.

Auf dem Friedhof in Hasel werden verschiedene Grabarten angeboten. Diese unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Grabfläche, Belegungsmöglichkeit (Erd- oder Urnenbestattung) sowie Verlängerungsoption. Die unterschiedliche Inanspruchnahme erfordert mit Berücksichtigung der Unterhaltskosten eine Differenzierung der Gebührensätze, die in der Kalkulation der Firma Allevo detailliert aufgeführt sind.

In der von der Gemeindeverwaltung vorgeschlagenen Änderung der Friedhofssatzung wurde auch die Einrichtung eines halbanonymen Gräberfelds berücksichtigt. In jüngster Vergangenheit sei dieser Wunsch aus der Bevölkerung immer wieder vorgetragen worden, sagte Bürgermeister Kima. Diesen Trend habe man berücksichtigt und in die Satzung aufgenommen.