Hasel hat 2020 noch die Buurefasnacht durchgezogen, als etwa in Basel die Fasnacht wegen Corona schon abgesagt wurde. Dann folgte eine zweijährige Zwangspause. Nun können die Veranstalter im Höhlendorf von der Habufa-GdbR, in der Musik-, Gesangverein- und Sportverein engagiert sind, wieder zur Narretei einladen. Der Neustart bringt weitgehend die gewohnten Anlässe, aber auch Änderungen. So verzichtet man auf den Tratschobe am Freitag, verschiebt dafür den Hemdglunki von Donnerstag auf Freitag und konzentriert das Geschehen auf vier Tage bis einschließlich Montag.

Los geht es mit der Habufa heute. Um 19.11 Uhr startet der Hemdglunki-Umzug vom Rathaus durchs Dorf, anschließend ist Glunkiball mit der Tanz-Combo Sax‘n‘Key und dem Gugge-Ensemble Todtmoos. Morgen beginnt im Bürgerhaus die Partynacht mit den Guggemusiken Schinzeguggis Bergalingen, Oberwihler Hexegugger, Nodedaig-Chnädder Kandern, Burgunder-Schränzer Mauchen und einem DJ. Motto ist „Musical-Fieber macht sich breit, Habufa wird ne geile Zeit“.

Am Sonntag startet um 11.33 Uhr die Bewirtung im Narrendorf und um 14.11 Uhr setzt sich der Umzug vom Sportheim des SV Hasel aus in Bewegung. Umzugschef Rainer Rödel liegen die Anmeldungen von rund 50 Cliquen und Zünften sowie Guggenmusiken vor, sodass mehr 1200 Narren dabei sein werden. Nach dem Umzug hat das Narrendorf weiter geöffnet.

Mit dem Heringsessen am Montag geht die Habufa zu Ende. Die sauren Fische mit Beilagen gibt es ab 11.11 Uhr im Gemeindesaal. Vor dem Gemeindesaal startet um 14.11 Uhr der Kinderumzug mit anschließendem Kinder-Tratschen sowie Fasnachtsabschluss im Gemeindesaal. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass eine Plakette verkauft wird, mit deren Erwerb der Käufer die Vereine und den Erhalt der Buurefasnacht unterstützt.

Für den Umzug am Sonntag werden Straßen gesperrt. Die Hauptstraße ist zwischen ehemaligem Gasthaus „Erdmannshöhle“/Einmündung Hofstraße von 11 bis 20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Linienbusse fahren Hasel heute von 18.20 bis 21 Uhr und am Sonntag, 11 bis 22 Uhr, nicht an. Als Ersatz dient die Haltestelle Bundesstraße/Abzweigung Hasel. Außerdem weist man in Hasel darauf hin, dass bei Abendveranstaltungen Ausweispflicht gilt und die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes überprüft werden.