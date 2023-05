Deutlich wurde dies bei der jüngsten Hauptversammlung im Bürgersaal. Nach dem sich das Vorstandsduo Sarina Veil und Rainer Harder eingangs besonders über die Anwesenheit des neuen Bürgermeisters Frank-Michael Littwin gefreut hatten, erwähnte Schriftführerin Susanne Trefzer, dass im zurückliegenden Jahr nach über zwei Jahren Corona-Einschränkungen endlich wieder ein normales Vereinsjahr absolviert werden konnte. Die Schriftführerin erwähnte im außerfasnächtlichen Bereich die Teilnahme am Enkendorfmarkt in Wehr im Herbst, dann besonders den Adventszauber in Hasel sowie den Jahresausflug. Die Fasnachtskampagne lief in Hasel und auswärts bestens und auch die Mitgliederzahl mit 34 Aktivmitgliedern, zwei Kindern, sieben „Anwärtern“ und 63 Passivmitgliedern ist zur Zufriedenheit des Vorstands auf hohem Niveau geblieben. Kassenwart Calvin Wäschle konnte dank erfolgreicher Veranstaltungen einen schönen Stand der Finanzen vorweisen. Die Kassenprüfer Christian Scheb und Holger Trefzer bestätigten einwandfreie Kassenführung.

Bürgermeister Frank-Michael Littwin dankte dem Vorstand und allen Mitgliedern der Mühli-Häxe für ihr Engagement und den Beitrag zu einem intakten Dorfleben in Hasel.

Wiedergewählt wurden für zwei Jahre die Vorsitzende Sarina Veil, derweil die nicht mehr kandierenden Vorstandsmitglieder Schriftführerin Susanne Trefzer und die Beisitzer Tamara Fässler und Moritz Gumbert ersetzt werden mussten. Neue Schriftführerin ist nun Natalie Ruckäschel, neue Beisitzerinnen sind Imke Wegmann und Jenny Jehle. Da der bisherige Kassenwart Calvin Wäschle aus privaten Gründen seinen Rücktritt erklärte, wurde Holger Trefzer für ein Jahr in dieses Amt gewählt. Christian Scheb und Jacky van Wieren sind Kassenprüfer.

Vor den Ehrungen bedankte sich Sarina Veil bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Susanne Trefzer, Tamara Fässler, Moritz Gumbert und Calvin Wäschle für die Zeit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit und überreichte jeweils ein Präsent. Für 22-jährige Mitgliedschaft mit dem goldenen Ehrenorden der Mühli-Häxe geehrt wurden Roland Artmann und Rainer Harder.