929 Haseler Bürgerinnen und Bürger sind am Sonntag, 2. Oktober zur Wahl eines neuen Bürgermeisters aufgerufen – einer mehr als vor acht Jahren. Der bisherige Amtsinhaber Helmut Kima tritt nach 24 Jahren nicht zu einer vierten Amtszeit an. Fünf Namen stehen auf dem Stimmzettel, es gibt vier Bewerber und eine Bewerberin: Frank-Michael Littwin (50), Amtsleiter im Bürgerbüro Rheinfelden und seit 2019 Ortsvorsteher in Herten; Samuel Speitelsbach (35) aus Ravenstein, nach eigenen Angaben Maschinenbauingenieur und bereits Kandidat bei mehreren Dutzend Bürgermeisterwahlen. Auf Platz drei folgt Frank Tschany (50), Hausmeister und Tierzüchter aus Bühl. Für ihn ist es ebenfalls schon die dritte Kandidatur. Melanie Kohlbrenner (41), gelernte Rechtsanwaltsgehilfin und Immobilienverwalterin, wohnt in Hasel. Der fünfte und letzte auf dem Stimmzettel ist der Hasler Gemeindearbeiter Meik Christen aus Steinen. Das Wahllokal ist am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Auszählung im Hasler Rathaus ist öffentlich. Erreicht bei der Wahl am 2. Oktober keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen, gibt es am 23. Oktober eine Neuwahl. In diesem Fall öffnet sich das Bewerberfenster nochmals bis Mittwoch, 5. Oktober, um 18 Uhr. Bei der letzten Wahl erzielte Helmut Kima bei einem Gegenkandidaten 87,7 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 43,3 Prozent.

