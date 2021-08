von Hrvoje Miloslavic

Einstimmig hat der Gemeinderat Hasel sein Einvernehmen zum von der Schulleitung der Grundschule erstellten Medienentwicklungsplan erteilt. Damit verbunden ist der Auftrag an die Verwaltung, Mittel im Haushalt 2022 einzuplanen. Medienentwicklungspläne sind Voraussetzung für Mittel aus dem Digitalpakt, über den die Bundesregierung bis 2024 fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellt.

Der Plan

Die Rektorin der Grundschule, Heike Grotjans, erläuterte ihren Plan, der sich an dem der vergleichbaren Grundschule Langenau orientierte. Keinen Zweifel hatte sie, dass die Digitalisierung „viele Möglichkeiten zum Einsatz in der Schule bietet“. Sie mahnte eine Erziehung zu „verantwortungsbewusster Medienkompetenz“ an. Für die Schule ergäben sich vier Bereiche, auf die zu achten sei: Unterrichtsentwicklung, Personalkompetenz, Organisation von Strukturen und technische Umsetzung.

Die Investitionen

Mit dem Medienentwicklungsplan kann die Gemeinde als Schulträgerin 12.000 Euro Fördergeld abrufen. Aus anderen Töpfen sind zwölf I-Pads für Lehrer und Schüler angeschafft worden. Für 2022 ist der Kauf von 15 I-Pads vorgesehen. Hauptamtsleiter Horst Weiß kündigte die Investition von weiteren 10.000 Euro an. Bürgermeister Helmut Kima hält das Geld für gut verwendet: „In der Pandemie haben wir gesehen, wie wichtig das ist.“