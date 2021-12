von Gerd Sutter

(sut) Bürgermeister Helmut Kima gab in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres eine kurze Einführung zum Haushaltsplanentwurf 2022. Der Jahresabschluss 2020 brachte einen Überschuss von 40.000 Euro, so dass sich die Rücklagen auf 330.000 Euro erhöhten. In 2021 war eine Rücklagenentnahme von rund 70.000 Euro geplant, was wahrscheinlich nicht gebraucht wird, da diverse Maßnahmen noch nicht zahlungswirksam wurden.

Dreschschopf soll repariert werden

Die gute Nachricht: 2022 soll es keine Gebühren- und Steuersatzerhöhungen geben. Für 2022 sind Sonderposten für das Digitalpaket der Schule 10.000 Euro, für die Hochwasservorsorge mit Löschwasserstelle 17.000 Euro und die Reparatur des Daches des Dreschschopfes mit 14.000 Euro vorgesehen. Als Investitionen sind im kommenden Jahr für den Ausbau des Dachgeschosses im Kindergarten 80.000 Euro, für ein Kommunalfahrzeug und drei Maßnahmen zur Stabilisierung der Wasserversorgung durch eine Ringleitung und zusätzliche Schieber an Kreuzungen geplant. Laut Verwaltung ist im Haushaltsjahr 2022 keine Kreditaufnahme vorgesehen und der Schuldenstand soll sich weiter verringern.

Es sei bisher solide gewirtschaftet worden und die Gemeindeinfrastruktur sei in einem guten Zustand, sagte der Bürgermeister. Dies sei in den vergangenen 15 Jahren geschaffen worden. Auch den deutlichen Schuldenabbau erwähnte Kima. Ein Darlehen in Höhe von 140.000 Euro wird zum Jahresende als Sondertilgung abgelöst. Der Entwurf sei eine gute Lektüre für die Feiertage der Gemeinderäte.