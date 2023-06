Nachdem die Dorfputzete des Höhlen- und Heimatvereins Hasel im Frühjahr drei Mal wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse abgesagt werden musste und nun erst im Herbst ansteht, hatten die rührigen Frauen und Männer um ihre Vorsitzende Ursula Jost Wetterglück beim Grillhock an Fronleichnam. „Nach dem schon sehr erfolgreichen Eröffnungswochenende für die Führungen in der Erdmannshöhle im April sind wir sehr zufrieden mit dem Fronleichnams-Fest als erst zweiten Anlass in diesem Jahr“, sagte Ursula Jost.

Und in der Tat: Den ganzen Donnerstag über waren sowohl die Plätze hinter der Erdmannshöhle und im Grillschopf sowie draußen vor diesem unter den vielen Sonnenschirmen gut besetzt. Schön sei, so die Vorsitzende, dass viele der Besucher der Erdmannshöhle nach oder vor dem Rundgang durch die kühlen Gänge sich beim Grillhock stärkten und erfrischten. Es gab dazu Würste vom Grill, Schäufele mit Kartoffelsalat und das ganze Angebot der üblichen Festgetränke. Der Besucherzuspruch riss den ganzen Tag über nicht ab und war besonders gut am frühen Nachmittag, als das Gartenchörli aus Wehr die Gäste beim Hock in der Nachbarschaft mit frohen, heiteren Weisen erfreute.

Auch die Tatsache, dass sie keinerlei Mühe hatte, die verschiedenen Arbeitsschichten für den Hock mit je zehn Mitgliedern zu besetzen, freute Ursula Jost. Und dass die Dorfgemeinschaft dem Wunsch des Höhlen-und Heimatvereins nach Kuchenspenden sehr zahlreich nachkam, beglückte die Vorsitzende und ihr Team. „Damit können wir unsere Fixkosten reduzieren. Der Erlös wird wieder gut sein „, war sich Ursula Jost sicher. Der Höhlen- und Heimatverein werde auch in diesem Jahr für eine Sache spenden, die dem Dorf zugute kommt. „Nach dem wir in den vergangenen Jahren trotz Corona den Bau und die Ausgestaltung des neuen Spielplatzes unterstützt haben, soll nun die Schulhof-Gestaltung finanziell mitgetragen werden aus unseren Finanzmitteln“, sagt Ursula Jost.