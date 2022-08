Für die Bürgermeisterwahl in Hasel am Sonntag, 2. Oktober, gibt es eine zweite Bewerbung: Wie der Haupt- und Rechnungsamtsleiter Horst Weiß in Vertretung des Wahlleiters mitteilt, ist am Wochenende die Bewerbung von Samuel Speitelsbach aus Ravenstein im Neckar-Odenwald-Kreis Neckar-Odenwald-Kreis im Haseler Rathaus eingegangen.

Speitelsbach ist kein Unbekannter, hat er sich durch seine zahllosen Kandidaturen bei Bürgermeisterwahlen schon einen zweifelhaften Ruf erarbeitet. Allein im vergangenen Jahr trat der 35-Jährige bei über 30 Wahlen an – zuletzt auch in Jestetten und Küssaberg. Dabei konnte er jeweils aber nur wenige Stimmen erzielen.

Der Schwarzwälder Bote berichtete 2019 über die Bürgermeisterwahl Beiersbronn, dass Speitelsbach dort ein Faltblatt verteilt habe, in dem er erklärt habe, für „Bündnis 19/Die Braunen“ anzutreten. Er habe darin Eva Braun als „Gott“ und Adolf Hitler als „Prophet“ bezeichnet und die Abschaffung von Wahlen gefordert. Bei der offiziellen Kandidatenvorstellung im Januar 2020 in Starzach (Landkreis Tübingen) sei Speitelsbach ausgebuht worden, berichtet ebenfalls der Schwarzwälder Bote.

Der Bewerber habe „30 Minuten voller wirrer Definitionen und Ideen“ von sich gegeben. Ebenfalls im Januar wurde Speitelsbach laut Bericht der Heilbronner Stimme bei der offiziellen Kandidatenvorstellung in Weinsberg (Kreis Heilbronn) vom Versammlungsleiter der Halle verwiesen, weil er sich provozierend und beleidigend geäußert haben soll. Über die Zulässigkeit der Wahlvorschläge entscheidet der Gemeindewahlausschuss nach Ende der Bewerbungsfrist am 5. September um 18 Uhr.

Als erster Kandidat hat vor einigen Wochen der Schopfheimer Frank-Michael Littwin seinen Hut in den Ring geworfen.