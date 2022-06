von Ralph Lacher

Der Bachlauf der Hasel führt durch das gleichnamige Dorf und ist erfreulicherweise auch Lebensraum für Fische, vor allem Forellen, sagt Bürgermeister-Stellvertreter Matthias Feucht. Und weist darauf hin, dass diese kürzlich ein Problem hatten, dem er mit einem Arbeitseinsatz zusammen mit Freunden aus dem Dorf begegnete. Dabei wurden die im Bachlauf aufgetretenen Sickerstellen geschlossen, um ein Austrockenen des Bachbetts und damit Gefahr für den Fischbestand zu verhindern.

Im Zusammenhang mit dem Arbeitseinsatz weist Matthias Feucht auf die Überlieferung ähnlicher „Versickerereignisse“ hin. Seine Vorfahren seien einst findig und kreativ gewesen, als es darum ging, auf bequeme Weise im Bachlauf der Hasel frischen Fisch als Mahlzeit zu besorgen, erzählt der Hasler Bürgermeister-Stellvertreter Matthias Feucht.

Hasels Bürgermeister-Stellvertreter Matthias Feucht wurde aktiv in Sachen Fischbestand in der Hasel. | Bild: Ralph Lacher

Sie hatten erkannt, dass es in der Hasel sogenannte Schluckstellen gibt, in denen das Haselwasser verschwindet. Und so wurden von den Haslern an diesen Stellen im Bachlauf Steine und Geröll weggenommen, so dass das Wasser im Untergrund verschwand und so die Forellen aus dem trockenen Bachbett „gefischt“ werden konnten.

Danach wurden, so steht es auch auf einer Tafel an Bachbett unweit der Kirche zu lesen, die Schluckstellen wieder mit Steinen und Geröll geschlossen, damit die im Bach verbliebenen Forellen bis zum nächsten Ableiten des Wassers gedeihen konnten. Der Überlieferung zufolge seien in der Zeit zwischen 1777 und 1807 mehrfach Löcher an Stellen unweit des Baches aufgebrochen ohne menschliches Zutun im Bachlauf – seither verzichtet man auf diese Form des Fischens, heißt es weiter.

Kreis Waldshut Das Land gibt bei der Windenergie jetzt richtig Gas – auch in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Matthias Feucht von einem besorgten Mitbürger auf das Versickerereignis aufmerksam gemacht wurde, trommelte er fünf schaffige Hasler zusammen und die Löcher wurden mit Steinen und Erdreich sowie einem Plastikrohr als „Oberleitung“ verschlossen. Wenige Tage nach diesem Arbeitseinsatz – auch zugunsten des Forellenbestandes – wurde Matthias Feucht erneut zur vorhergegangenen Arbeitsstelle an der Hasel gerufen.

Belag der Hauptstraße bricht ein

Jetzt war ein Teil des Hauptstraßen-Belags eingebrochen.

Ein Loch befindet sich im Straßenbelag der Hasler Hauptstraße. | Bild: Ralph Lacher

Ob dies im Zusammenhang mit den Schluckstellen steht und wie die Problematik gelöst werden kann, wird nun Aufgabe der Gemeinde oder des Landkreises sein. Denn während die Pflege des Bachlaufs in der Verantwortung der Kommune liegt, ist die Hauptstraße eine Kreisstraße.