Diese fast magisch wirkende Höhlenraumkulisse mit ihrer außergewöhnlichen Akustik ließ das Konzert des Männergesangvereins Dossenbach zur Eröffnung der Saison in der Erdmannshöhle für die vielen Gäste im Rittersaal zu einem ganz besonderen Erlebnis werden. Im Höhlenraum waren alle Plätze auf den Bänken besetzt. Und mit dem facettenreichen Lied-Programm, das der Chorleiter Jürgen Nass ausgewählt hatte, traf er genau den Geschmack des Publikums.

Da machten die 18 Männer des Chores schon zu Beginn ihres Konzerts den Frauen ein vielstimmiges Kompliment, zelebrierten dann in perfektem Englisch ein schottisches Volkslied und tauchten dann mit einem Song der Spider Murphy Gang ins Schlagermilieu ein, als sie behaupteten: „S‘Leben is wia a Traum.“ Und beim Shanty-Lied vom Wellerman zauberten sie sogar Meeresrauschen in die Höhle, bevor sie das gelungene Chorkonzert mit La Montanara und als Zugabe mit dem Badnerlied ausklingen ließen. Das Publikum war von diesem Höhlenkonzert vollauf begeistert und spendete lang anhaltenden Applaus und positiven Kommentaren.

Den Erlös aus dem Chorkonzert spendet der Männergesangverein dem Höhlen- und Heimatverein Hasel. Bürgermeister Frank-Michael Littwin und Ursula Jost, die Vorsitzende des Höhlen- und Heimatvereins Hasel, bedankten sich herzlich.

Nach dem Konzert wurden die Besucherinnen und Besucher des Konzertes und die Eröffnungsgäste vom Höhlen- und Heimatverein in der Festhütte bei der Erdmannshöhle mit Grillwürsten und Getränken bewirtet.