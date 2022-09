von Nicolai Ernesto Kapitz

Der Briefkasten des Hasler Rathauses wurde zum dritten Mal mit der Bewerbung eines Bürgermeisterkandidaten beehrt: Frank Tschany aus Bühl im Landkreis Rastatt möchte am 2. Oktober ebenso das Amt des scheidenden Bürgermeisters Helmut Kima übernehmen wie der Schopfheimer Frank-Michael Littwin und Samuel Speitelsbach aus Ravenstein im Odenwald. Mit Letzterem verbindet Tschany, dass er sich bereits in baden-württembergischen Gemeinden für den Chefsessel im Rathaus beworben hat – bislang ohne Erfolg.

Im Gegensatz zu Konkurrent Speitelsbach, der es in dutzenden Kommunen probiert hat und weiter probiert, war Tschany zurückhaltender: Er hatte sich im April um das Amt in Schwanau beworben, davor in Lauf. Beide Gemeinden liegen im Ortenaukreis. Der 49-jährige Zeitungszusteller war bei seinen Wahlkampfauftritten mit Schwerpunkten in sozialen Themen aufgefallen. Er setze sich außerdem für Tierschutz ein.

Tschany wuchs in Bühl auf, wo er heute mit seiner Frau lebt. Nach der Schule habe er eine Laufbahn bei der Polizei angestrebt und dafür in der Abendschule die Mittlere Reife erwerben wollen. Aus persönlichen Gründen habe er aber abbrechen müssen. Neben der Abendschule und noch bis 1993 arbeitete er in einer Bühler Fabrik als Produktionsmitarbeiter. Von 1997 an verdiente er seinen Lebensunterhalt als Zeitungszusteller, was er bis heute neben einer sporadischen Tätigkeit als selbstständiger Reinigungsunternehmer beibehalten hat.

Der langjährige Amtsinhaber Helmut Kima tritt nach 24 Jahren wie berichtet nicht mehr zur Wahl an. Für die Bürgermeisterwahl am 2. Oktober hatte sich zuerst Frank-Michael Littwin beworben, der seine Kandidatur bereits Ende Juli öffentlich gemacht hatte. Littwin ist 50 Jahre alt, wohnt in Schopfheim und ist als Verwaltungsbeamter bei der Stadt Rheinfelden tätig. Der zweite Bewerber, Samuel Speitelsbach, hatte sich Ende August beworben. Er gilt als umstrittener Dauerkandidat. Bis zum 5. September können weitere Interessenten für das Bürgermeisteramt ihre Unterlagen einreichen.