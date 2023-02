Eine Neuregelung der Eintrittspreise für die Erdmannshöhle in der Saison 2023 und die Genehmigung für den Anschlussvertrag mit der Forstbehörde zur Betreuung des Hasler Forstgebiets waren die einzigen Tagesordnungspunkte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Hasel. Bürgermeister Frank-Michael Littwin machte deutlich, dass man aufgrund gestiegener Betriebskosten für die Erdmannshöhle und der Aufstockung des Mindestlohns für das Personal die, seit 2011 geltenden Eintrittspreise anheben und dem Preisniveau anderer Höhlen in etwa angleichen müsse.

So sollen auf Vorschlag der Gemeindeverwaltung ab Karfreitag, 5. April, folgende Eintrittspreise für den Besuch der Erdmannshöhle gelten: Erwachsene 5,50 Euro (bisher 4,50 Euro), Gruppen ab 20 Personen 5 Euro (bisher 4 Euro), ermäßigt mit Nachweis für Personen ab 65 Jahren, Schwerbehinderte und Studierende 4 Euro (bisher 3 Euro), Kinder von vier bis 17 Jahre 4 Euro (bisher 3 Euro), Schüler in Klassen 3,50 Euro (bisher 2,50 Euro), Führungen für Gruppen zuzüglich zum Gruppenpreis 30 Euro (bisher 10 Euro). Diesen Beschlussvorschlag befürwortete der Gemeinderat einstimmig.

Mit einem Tag der offenen Höhle am Sonntag, 2. April, 11 Uhr, wird die Saison eröffnet. Geplant ist ein Konzert des Männerchors Dossenbach. Ab 14 Uhr gibt es gratis Gruppenführungen. Im Normalbetrieb können die Besucher die Höhle ohne Führer begehen. Kurt Meier, Höhlenführer und Kioskbetreuer, berichtete, dass sich der eigenständige Besuch mit Ampelregelung bewährt habe und es von den Gästen nur positive Rückmeldungen gegeben habe. Den Vorschlag aus dem Gemeinderat, eine Verpflegungsmöglichkeit mit Vesperstube bei der Höhle einzurichten, will der Bürgermeister prüfen. Gemeinderat Peter Schalajda forderte, die Besucherzahlen einzuschränken, weil er kein Disneyland wolle. Es müsse geprüft werden, ob Besucher bei längerem Aufenthalt einer gesundheitsschädigenden Strahlenbelastung ausgesetzt seien. Darüber wurde nicht diskutiert.