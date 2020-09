Hasel vor 21 Minuten

Autofahrerin übersteht Überschlag unverletzt

Am Montag, 31. August, gegen 15.50 Uhr fuhr eine 19-jährige Toyota-Fahrerin auf der B518 von Wehr in Richtung Schopfheim. Kurz nach der Abzweigung nach Hasel kam die junge Frau in einer Linkskurve aus nicht bekanntem Grund von der Straße ab. An einer abfallenden Böschung überschlug sich der Toyota.