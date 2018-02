Hasel Viel Spaß für große und kleine Narren

Der Buurefasnachtsverein Hasel hat zusammen mit den Cliquen Mühli-Häxe, Fell-Dämonen und Höhli-Teufel die Termine für die diesjährige fünfte Jahreszeit festgezurrt. Der großer Burre-Umzug ist am Sonntag, 18. Februar. Am Montag, 23. Februar ist ab 11 Uhr Rollmops-Essen im Bürgersaal.

Die „Hasler Buurefasnacht“ ist bekannt als ureigene Sache im Erdmannshöhlendorf, das hinter der Narretei steht und sie auch dieses Jahr wieder zu einer ganz besonderen Sache machen wird, wie aus dem Buurefasnachtsverein, der Habufa-GdbR, dem Zusammenschluss aus Musik-, Gesang- und Sportverein, mit Reiner Rödel als Vorsitzendem, zu verlautet ist. Gemeinsam mit den Cliquen Mühli-Häxe, Fell-Dämonen und Höhli-Teufel hat man die Veranstaltungen für bevorstehende Kampagne festgezurrt. Höhepunkt wie immer der große Buureumzug am Sonntag, 18. Februar.

Für den Saalfasnachts-Höhepunkt, den „Traschobe“ im Bürgersaal ist Kartenvorverkauf am Samstag, 10. Februar ab 12 Uhr eben im Bürgersaal. So richtig los geht es am Buure-schmutzige Dunschdig mit der Narretei, wenn am 15. Februar um 19.11 Uhr der Hemdglunggi-Umzug durchs Dorf startet. Die weißgekleidete Schar zieht zum Bürgersaal, wo sich der Glunggi-Party mit Sax&Key und den Guggemusiken Waieplätzer Dossenbach und Frösche-Clique Höllstein anschließt. Der Eintritt ist frei.

Am Freitag, 16. Februar beginnt um 20.11 Uhr der Tratschobe im Bürgersaal. Dem Hasler Motto 2018 „Hasel im (Dschungel)Camp“ wird es diverse Aufführungen der örtlichen Cliquen und Vereine geben und anschließend Tanz mit Sax&Key. Zu Beginn des „Tratschobe“ wird der Hasler Buure-Prinz (oder Prinzessin) ins Kurzzeit-Amt eingeführt und Bürgermeister Helmut Kima entmachtet. DieModeration hat Uli Meier. Nach der Habufa-Party am Samstag, 17. Februar– wieder im Bürgersaal ab 20.

11 Uhr mit Sax&Key und den Guggenmusiken Schinzeguggies Bergalingen, Guggi-Bucher, Schädelfetzer Brysach und Saustallfäger Lienä erwartet das Erdmannsdorf für den Buurefasnachts-Sonntag, 18. Februar wieder Scharen von Besuchern aus dem ganzen Umland, die sich den großen Habufa-Umzug nicht entgehen lassen wollen. So um die 40 Cliquen, Zünfte und Guggemusiken mit an die 900 aktiven Teilnehmern werden erwartet. Das Narrentreiben im Dorf beginnt bereits um 11.30 Uhr, wenn das Narrendorf auf dem Dorfplatz öffnet. Der Umzug bewegt sich dann von 14.11 Uhr an von der Aufstellung beim SV-Sportheim durch die Wehrer Straße, die Haupt- und Schulstraße und wieder die Hauptstraße, wo im Anschluss auf einem Podium ein Guggekonzert ist.

Am Montag, 23. Februar ist ab 11 Uhr Rollmops-Essen im Bürgersaal und um 14.11 Uhr startet der Kinderumzug mit anschließender Kinderfasnacht und „Kinder-Tratsch-Nachmittags“. Mit dem Fasnachtsfeuer am Samstag, 24. Februar ab Einbruch der Dunkelheit beendet die Feuerwehr Hasel die Buurefasnacht 2018.

Die Habufa verkauft auch in diesem Jahr Plaketten im Dorf und betont, dass mit dem Erwerb einer Plakette die veranstaltenden Vereine und Cliquen und damit auch der Erhalt der traditionellen Burefasnacht in Hasel unterstützt wird. Außerdem wären die Veranstalter froh um helfende Hände, denn die Organisation und Abwicklung der Buurefasnacht ist ein Kraftakt für alle Vereine und deren Helfer. Termine, bei denen Helfer willkommen sind, wären 16. Februar um 10 Uhr Aufräumen nach dem Glunggiball, am 17. Februar 10 Uhr Aufräumen nach dem Tratschobe, 18. Februar ab 8 Uhr Aufräumen und Aufbau fürs Narrendorf, 19. Februar 9 Uhr Aufräumen und Aufbau für Heringessen und Kinder-Tratsch und am 20. Februar der finale Abbau- und Aufräum-Einsatz für die Buurefasnacht 2018 ab 10 Uhr.