Hasel Spannende Lageratmosphäre in Hasel erleben zwölf Kinder mit der Feuerwehr

Die Feuerwehr Hasel lädt zur mehrtägigen Sommerferienaktion mit zahlreichen Spielen, Dorfrallye und Nachtwanderung ein.

Hasel (rl) Die Hasler Feuerwehr mit ihren 47 aktiven Wehrleuten und neun Jugendfeuerwehrkräften um Kommandant Michael Gebhardt beteiligt sich in diesem Jahr in starker Form am kommunalen Kinderferien-Programm. Nach einer Geocaching-Tour rund um Hasel zum Auftakt der diesjährigen Aktionsreihe am ersten Sommerferientag war nun Mitte der Schulferien drei Tage lang Spaß mit den Feuerwehrleuten angesagt. Den hatten beim "Wochenende mit der Feuerwehr" zwölf Hasler Jungen und Mädchen.

Am Freitagabend traf das Dutzend Kinder beim Feuerwehrgerätehaus ein und wurde durch die Räume geführt. Die Geräte nebst Uniform zeigten die Gastgeber der fröhlichen Schar, die interessiert nachfragte, wie und wann die Ausrüstungsteile verwendet werden. Danach baute man gemeinsam das Nachtlager in den Gerätehausräumen und die Grillstelle davor auf. Beim gemeinsamen Grillen waren die Stimmung unter den Wehrleuten und den Kindern schnell ausgelassen. Gut war auch die Stimmung bei der Nachtwanderung und vor allem danach bei der Rückkehr ins Gerätehaus.

Die Nacht war für die Kinder genauso kurz wie für die Betreuer um Michael Gebhardt, doch trotzdem traf man sich recht munter am Samstagvormittag zum Frühstück. Lagerspiele, bei denen die Wehrleute den Fußballplatz des Nachbarn Sportverein nutzen konnten, sorgten für Abwechslung. Angesichts der Hitze waren auch viele Wasser-Spiele darunter und sorgten für willkommene Abkühlung. Am Samstagmittag war ein kleiner Spiellauf durch und rund um Hasel anberaumt.

In zwei Mannschaften eingeteilt und von den Jugendwehrmitgliedern angeleitet, absolvierten die Kinder vom Puzzle über Skistaffel-Lauf bis hin zu eher feuerwehrtechnischen Aufgaben, wie Wasserleitung verlegen oder Kübelspritzen-Einsatz, sechs Stationen im Dorf und hatten schließlich auch noch einen Fragebogen mit Interessantem zum Heimatort auszufüllen.

Die Spiele flossen in eine Endwertung ein. Die hatte ein Patt zur Folge, sodass es, wie Michael Gebhardt bei der Siegerehrung sagte, ganz nach dem olympischen Motto "Dabei sein ist alles" zwei Sieger gab. Am Sonntag wurde dann nach dem Frühstück alles abgebaut und aufgeräumt. Der "Heimbringservice" der Wehr am frühen Nachmittag war dann ganz nach dem Geschmack der Kinder: Mit dem Einsatzfahrzeug und mit Blaulicht wurden die Ferienspaß-Kinder nach Hause gebracht. Nicht vergessen hatten die Wehrleute davor, ihre jungen Gäste darauf hinzuweisen, dass man in der Hasler Jugendfeuerwehr ganz ähnlich wie bei den Ferienspaß-Aktivitäten Spiel und Spaß groß schreibt, dazu natürlich auch Feuerwehrtechnisches und Hilfeleistung übt. Und dass man sich über Zuwachs von Kindern ab zehn Jahren freuen würde. Informationen gibt Michael Gebhardt (Telefon 07762/78 20).