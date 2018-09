von sk

Mit kleinen und großen Rockkonzerten hat sich die Rockband Station Four in den letzten Jahren einen Namen in der Region gemacht. Nun gibt die Band zugunsten der körperlich und geistig beeinträchtigten Kinder des Christian Heinrich Zeller Schulkindergartens Bad Säckingen ein Benefizkonzert der besonderen Art.

Am Freitag den 21. September um 20 Uhr tritt die Band mit ihrem neusten Konzept „Acoustic Rock & Storytelling“ in der Erdmannshöhle in Hasel auf und freut sich darauf in einer besonderen Atmosphäre die Besucher mit Ihren Klängen zu begeistern. Auf die dabei entstehenden Varianten bekannter Songs von Rockgrößen wie „Jethro Tull“, „Deep Purple“, „Bruce Springsteen“, „The Doors“ und den „Rolling Stones“ darf man gespannt sein. Neben den bekannten Songs wird die Band auch Eigenkompositionen und die ein oder andere Überraschung im Gepäck haben. Man darf gespannt sein.

Um das musikalische Event abzurunden, wird es ab 19 Uhr sowie nach dem Konzert einen Grill- und Getränkestand im Fackelschein geben. Da der Platz in der Höhle begrenzt ist, sollte man mit seiner Entscheidung nicht zu lang warten. Tickets können für zehn Euro per E-Mail (enrico.helbig@kinderstrahlen.de) oder bei folgenden Vorverkaufsstellen käuflich erworben werden. Vorverkauf: Rathaus Hasel, Weltladen Wehr, Dorfladen Öflingen, Buchhandlung Volk Wehr.

