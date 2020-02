Hasel vor 4 Stunden

Hasel ist bereit für die Buurefasnacht

Die Fasnachtscliquen in Hasel feiern dieses Jahr gleich zwei närrische Jubiläen: 33 Jahre Höhli-Teufel und 22 Jahre Mühli-Häxe. Startschuss ist am Schmutzige Dunnschtig, 27. Februar. Der Habufa-Umzug am 1. März soll Rekordgröße haben.