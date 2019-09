Hasel vor 2 Stunden

Borkenkäfer setzt Hasler Wald zu

Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich auch in Hasel. Forstbezirksleiter Bernhard Schirmer sieht langfristig einen „Umbau“ des Waldes als notwendig an. Dennoch kann sich die forstwirtschaftliche Planung in Hasel sehen lassen. Ausgaben von knapp 40 000 Euro stehen Einnahmen von rund 77 000 Euro gegenüber.