von Christiane Sahli

Der vertragsrechtliche Rahmen für die Errichtung der Heizzentrale für die Nahwärme steht bereits. In der Sitzung des Gemeinderates am Montag stand mit dem Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes „Auf dem Bildacker“ auch die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Grundlagen für die Ansiedlung des Kollektorfeldes auf der Tagesordnung. Die Planer Till Fleischer (Büro GeoPlan) und Georg Kunz (Galaplan) stellten den Planentwurf den Gemeinderäten vor.

Häusern Der nächste Schritt zur Heizzentrale in Häusern ist mit der Änderung des Bebauungsplans gemacht Das könnte Sie auch interessieren

Am Bildackerweg gegenüber dem Sportplatz soll die Heizzentrale für das geplante Nahwärmenetz entstehen (wir berichteten), eine nordöstlich an die Heizzentrale angrenzende Fläche ist für das Kollektorfeld vorgesehen. Da diese Fläche derzeit im planungsrechtlichen Außenbereich liegt, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Auf dem ausgewählten Areal sollen zwei Sondernutzungen ausgewiesen werden: Neben der Sondernutzung Solarthermie mit 0,69 Hektar ist eine weitere Sondernutzung für einen Beherbergungsbetrieb einer ortsansässigen Gastronomenfamilie in Kombination Hotel mit Ferienwohnungen mit maximal 100 Betten vorgesehen (0,46 Hektar). Sowohl das Solarthermiefeld als auch der Beherbergungsbetrieb sollen über die vorhandene Zufahrt im Bildackerweg erreicht werden, sagte Planer Fleischer.

Die Errichtung von Beherbergungsbetrieb und Solarthermiefeld ist mit einer Flächenversiegelung von rund 2430 Quadratmetern verbunden und führt dadurch zum Verlust von Grünflächen und Gehölzen, zieht also Eingriffe in die Schutzgüter Tiere/Pflanzen und Boden sowie in geringfügigem Ausmaß in die Schutzgüter Grundwasser, Klima/Luft und Erholung/Landschaft nach sich, zeigte Kunz auf. Eine Kompensation der Eingriffe ist daher erforderlich, fuhr er fort und zeigte interne Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet wie die Pflanzung einer Feldhecke und heimischen Einzelbäumen, die Entwicklung einer Flachland Mähwiese und die Entwicklung und Pflege einer artenreichen Fettwiese auf den Flächen, die von den Solarmodulen überstellt werden, auf.

Zudem sind externe Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, die sich derzeit noch in Absprache befinden, erklärte Planer Kunz weiter.

Grundsätzlich sei die Planung aus seiner Sicht in Ordnung, er habe aber leichte Probleme mit der verkehrsrechtlichen Erschließung in Hinblick auf den Hotelbetrieb, sagte Peter Schmidt. Die Zufahrt sei nicht sonderlich breit. Zudem weise sie einen Winkel von 50 Grad auf und sei von Bäumen umstanden.

Frage nach den Stellplätzen

Diese Probleme sah Fleischer nicht. Die Wegbreite sei mit fünf Metern ausreichend, bei entsprechendem Pflegeschnitt sollten die Bäume keine Schwierigkeiten bereiten, sagte er. Monika Grüninger stellte die Frage nach den Stellplätzen für den Beherbergungsbetrieb in den Raum. Es sei genügend Platz für Stellplätze vorhanden, antwortete Fleischer, die genaue Zahl sei aber erst im Bauantragsverfahren zu ermitteln.

Bürgermeister Thomas Kaiser wies darauf hin, dass es noch Klärungsbedarf im Hinblick auf den Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes St. Blasien gebe. Dieser weise, so der Rathauschef, im Planbereich bereits eine Sonderbauentwicklungsfläche für eine Hotelnutzung aus. Es sollte aber möglich sein, einen Teil der Fläche in eine Sondernutzung Solarthermie umzuwidmen.

Der Gemeinderat billigte den von den Planern vorgestellten Vorentwurf und beschloss die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, die Offenlegung des Vorentwurfs und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.