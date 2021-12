von Cornelia Liebwein

Weihnachten mit Schnee und Schlittenfahrten kannte Tatiana Coto Quintana (50) nicht, als sie vergangenes Jahr von San José, der Hauptstadt von Costa Rica, nach Häusern zu ihrem Lebensgefährten Manfred Gutmann zog. Die Weihnachtszeit beginnt in ihrer alten Heimat nach der Regenzeit Mitte Dezember, erzählt sie. Die Bescherung sei dort am 24. Dezember um Mitternacht bei üblicherweise circa 23 Grad.

Wenn im November die Passatwinde über das Land fegen, wissen die Menschen, dass die Festlichkeiten schnell näher rücken. Stolz kleiden sie ihre Häuser in weihnachtliche Farben und zeigen ihre schönsten Dekorationen, erzählt sie. Die weihnachtliche Atmosphäre kommt am zweiten Sonntag im Dezember beim Fest der Lichter, das in San José stattfindet, richtig zur Geltung. Besucher strömen herbei, um die beleuchtete Stadt zu sehen, die Parade der Festwagen zu bewundern und die Musik und das Feuerwerk zu genießen.

80 Prozent Katholiken Aufgrund der spanischen Kolonialgeschichte seien mehr als 80 Prozent der Einwohner des Landes Katholiken. Da die meisten Costa Ricaner religiös seien, würde die Krippe häufig das Zentrum der Weihnachtsdekoration darstellen und sei besonders aufwendig gestaltet mit Pflanzen, Lichtern und wunderschönen, mancherorts lebensgroßen Figuren. „Das Jesuskind wird darin aber erst in der Nacht des 24. Dezember kurz vor Mitternacht seinen Platz finden“, betont sie.

Auch die Gruppen von Kindern, die lange vor dem Heiligen Abend von Haus zu Haus ziehen und Weihnachtslieder singen, dürfen nicht fehlen. Diese Wanderungen sollen an den Weg von Josef und Maria nach Bethlehem erinnern. Beginnt im Dezember die herbeigesehnte Trockenzeit, ist es weniger nass und schwül als während der Regenzeit. Trotzdem sei es tagsüber noch bis zu 27 Grad warm, sagt sie. „Eine weiße Weihnacht habe ich in San José nie erlebt. Obwohl die Stadt 1100 Meter über dem Meeresspiegel liegt, habe ich Schnee erst hier kennengelernt“, erzählt die studierte Chemikerin.

Das kommt an Weihnachten auf den Tisch

Zum Fest der Liebe käme die Großfamilie zusammen. Meist gehe man gemeinsam in die Kirche und feiere danach mit allen Familienmitgliedern. Beim anschließenden Weihnachtsdinner werde geschlemmt und festliche Musik gehört. An der geschmückten Tafel gibt es unter anderem Tamales, die traditionelle Weihnachtsspeise, bei der Maismehlbrei mit Fleisch-, Käse-, oder Gemüsefüllung in ein Bananenblatt gehüllt und gedämpft wird, Queque navideno, ein typischer Weihnachtskuchen mit Trockenfrüchten, wozu Rompope gereicht wurde, ein Getränk, das dem Eierlikör sehr ähnlich sei mit Zimt und weiteren Gewürzen verfeinert.

Die große Bescherung ist um Mitternacht und dauert schon einmal bis in die Morgenstunden des 25. Dezember, erzählt sie. Die Neugier der kleinen Kinder auf die Bescherung wird aber erst am Tag darauf gestillt. Sie und ihre drei Geschwister seien als Kinder nach dem Festessen ins Bett geschickt worden. Während hier das Christkind für die Geschenke zuständig ist, ist es in Costa Rica der Weihnachtsmann, und den sollen die Kinder nicht sehen, wenn er die Geschenke unter den Baum legt. Diese gibt es für die Kinder erst am ersten Weihnachtstag.

Weihnachtsbäume aus Plastik

Die Weihnachtsbäume seien meist aus Plastik, da in ihrem Heimatland wenig Nadelbäume wachsen. Man schmücke sie aber prachtvoll und liebevoll mit Lichtern und Süßigkeiten, erzählt Tatiana Coto Quintana.

Und die Silvesternacht verbringen die Menschen in Costa Rica häufig feiernd am Strand, wo sie Papierlampions mit guten Wünschen steigen lassen.