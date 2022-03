von Christiane Sahli

Häusern – Mit den Vergabekriterien für die Bauplätze im Baugebiet Abendweide II hat sich der Gemeinderat bereits in einer öffentlichen Sitzung und einer Klausurtagung beschäftigt. Am Montag stand das Thema wieder auf der Tagesordnung des Gremiums, es soll noch einige Änderungen an dem bisherigen Entwurf geben.

Bereits im Januar diskutierte der Gemeinderat intensiv über die Kriterien für die Vergabe der Bauplätze. Zugrunde gelegt wurden die Muster-Bauplatzkriterien des baden-württembergischen Gemeindetages. Dass man die Kriterien so nicht übernehmen wollte, stand schnell fest. Sowohl in der Gemeinderatssitzung als auch in der Klausurtagung wurden Änderungsvorschläge diskutiert und die Muster-Bauplatzkriterien entsprechend geändert.

Streitpunkt Punktevergabe

Der Entwurf für die Auswahlkriterien für das Baugebiet Abendweide II sieht die Punktevergabe nach sozialen Kriterien wie Familienstand, im Haushalt lebende Kinder, Pflegegrad eines Bewerbers oder eines im Haushalt lebenden Angehörigen und ehrenamtliches Engagement vor. Ein weiteres Kriterium ist die Ortsbezogenheit (Wohnsitz und Ausübung einer Erwerbstätigkeit des Bewerbers in der Gemeinde und deren Dauer). Für die einzelnen Kriterien ist eine maximal mögliche Punktzahl vorgegeben, was nicht auf die Zustimmung des Gemeinderates stieß. Diese Regelung ließ man fallen.

Auch die einzelnen Auswahlkriterien standen in der Kritik. Nicht einverstanden zeigte sich der Gemeinderat mit einer nach dem Alter der Kinder gestaffelten Punktevergabe der Muster-Bauplatzvergabekriterien, vielmehr sollen die Punkte unabhängig von Alter einheitlich – zehn Punkte pro Kind – vergeben werden. Im Blick stand ferner die Bewertung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Gemeinde. Berücksichtigt werden sollen dabei unter anderem die Mitgliedschaft im Gemeinderat, einem Verein, einer sozial-karitativen Einrichtung, einem Gremium, das der Kirchenleitung zuzuordnen ist und der Freiwilligen Feuerwehr. Die ehrenamtliche Tätigkeit bei Bergwacht, THW, DLRG und DRK auch außerhalb Häuserns sind ebenfalls zu berücksichtigen. Was die Vereinstätigkeit betrifft, sollen aber nur die Tätigkeit als Mitglied im geschäftsführenden Vorstand, als Übungsleiter oder Ausbilder eine Rolle spielen.

Rainer Schwinkendorf sprach sich dafür aus, auch die ehrenamtliche Tätigkeit in anderen Gemeinden zu berücksichtigen, es sei wichtig, sozial denkende Menschen in den Ort zu holen, argumentierte er. Man kam überein, die Punktzahl für ehrenamtliches Engagement nicht festzulegen, sondern in das Ermessen des Gemeinderates zu stellen. Dabei kann auch ehrenamtliches Engagement außerhalb von Häusern berücksichtigt werden.

Kritisch betrachtet wurde zudem die Einbeziehung der Ausübung einer Erwerbstätigkeit in der Gemeinde, wobei der Sitz des Arbeitgebers maßgeblich sein soll. Nicht zum Zuge kommen würden dann aber im Kraftwerk Häusern Beschäftigte, da die Schluchseewerk AG ihren Sitz in Laufenburg hat. Gleiches würde auch für Mitarbeiter der Supermärkte gelten, gab Bürgermeister Thomas Kaiser zu bedenken. Zudem können viele Berufe gar nicht in Häusern ausgeübt werden, ergänzte Rainer Schwinkendorf. Die Argumente überzeugten, dieses Kriterium wird gestrichen.

Die Anregung von Bürgermeister Kaiser, ein oder zwei Grundstücke für Menschen vorzuhalten, die keine minderjährige Kinder haben, stieß nicht auf Zustimmung. Man könne nicht alle Gruppen berücksichtigen, widersprach Rainer Schwinkendorf. Damit begäbe man sich in einen Bereich, in dem nicht alle gleich behandelt würden, sagte er.

Die Kriterien für die Bauplatzvergabe sollen nun noch einmal überarbeitet werden, die Entscheidung in der nächsten Gemeinderatssitzung fallen.