von Sebastian Barthmes

Eine leistungsfähige Verbindung zum Internet ist heute für Unternehmen, Institutionen und natürlich auch im privaten Bereich sehr wichtig – und die Bedeutung nimmt noch zu. Deshalb bauen der Landkreis Waldshut und die Kommunen, die sich in der Interkommunalen Zusammenarbeit Dachsberg zusammengeschlossen haben, mit starker Landesförderung ein Glasfasernetz auf.

Die Gemeinde Häusern ist bei dem Projekt allerdings nicht dabei, weil die Versorgung verhältnismäßig gut ist und die staatliche Ausbauförderung entsprechend gering ausfallen würde. Dennoch haben Gemeinderäte das Thema schnelles Internet immer wieder in Sitzungen angesprochen. Und es gibt Ideen, wie eine Verbesserung herbeigeführt werden könnte.

Betreiber wollen nichts verändern

Es handle sich derzeit nach Meinung verschiedener Fachleute um ein Luxusproblem, sagt Bürgermeister Thomas Kaiser im Gespräch: Das Kabelnetz, über das Nutzer in der Gemeinde überwiegend versorgt werden, biete eine gute Leistung. Allerdings erlebten auch in Häusern manche Betriebe gelegentlich die Leistungsgrenzen, habe er gehört. Dennoch wollen die großen Netzbetreiber, die in der Gemeinde präsent sind, derzeit nichts verändern. Vodafone (früher Unitymedia) habe ihm in einem Gespräch in Aussicht gestellt, die Technik in den kommenden Jahren aufzurüsten.

Mit der Entscheidung des Unternehmens Solarcomplex in Häusern ein Nahwärmenetz aufzubauen, habe sich überraschend auch eine neue Möglichkeit ergeben, das Datenkabelnetz auszubauen, sagt Bürgermeister Thomas Kaiser.

Mit jedem Nahwärmeanschluss kommt auch ein Datenkabel in jedes der 120 Gebäude, die nach heutigem Stand angeschlossen werden sollen. Diese Leitung benötige Solarcomplex für Ferndiagnosen und das Beheben von Fehlern. Melde also ein Nutzer der Nahwärme ein technisches Problem, schalte sich ein Mitarbeiter aus der Betriebszentrale des Nahwärmeanbieters auf den entsprechenden Hausanschluss, um das Problem möglichst schnell zu beheben.

Solarcomplex selber würde ein Kupferkabel zusammen mit den Wärmerohren in die Häuser legen, weil die für den eigenen Bedarf ausreichen. Das Unternehmen sei aber für andere Lösungen aufgeschlossen, sagt Kaiser. Die Geschäftsführung könne sich zum Beispiel vorstellen, dass jemand anders das Glasfaserkabel zusammen mit den Rohren einbauen lässt, Solarcomplex würde dann lediglich einen Teil der Leitung anmieten.

Die Idee findet Bürgermeister Kaiser grundsätzlich attraktiv – zehn Kilometer Glasfaserleitung müssten gelegt und an das Backbone-Netz des Landkreises (eine Trasse führt über die Gemarkung der Gemeinde Häusern) angeschlossen werden.

Wer soll Netz bauen und betreiben?

Aber wer soll das Netz bauen und wer könnte es betreiben? Auch darüber werde schon nachgedacht. Das Unternehmen, das die kommunalen Glasfasernetze pachten und betreiben wird, habe er schon angesprochen, sagt Kaiser. Aus Sicht seiner Kommune wäre es wohl am besten, wenn ein Unternehmen das Projekt stemmen würde und nicht die Gemeinde Häusern, die sehr auf die eigenen Finanzen und die Verschuldung achten müsse.

„Überall wo wir Nahwärme haben, hätten wir auch Nachwärme“, sagt Kaiser. Also könnte der Glasfasernetzbetreiber von Anfang an Kunden in 120 Gebäuden anwerben. Einen Wettbewerb zwischen mehreren Netzanbietern (neben der Telekom und Vodafone also vielleicht auch ein neuer Glaskabelnetzbetreiber) fände er auch gut.

Über die Idee und die Frage, wer bauen und betreiben könnte oder sollte, werde der Gemeinderat jetzt intensiv diskutieren, kündigte Bürgermeister Thomas Kaiser an.