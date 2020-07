von Cornelia Liebwein

Kürzer als üblich fiel wegen der Coronabestimmungen die Hauptversammlung im 50. Vereinsjahr der katholischen Frauengemeinschaft um Vorstandssprecherin Monika Kaiser aus. Im Kur- und Sporthaus ließ man Vergangenes Revue passieren. Bei den Neuwahlen wurde für die zurückgetretene Schriftführerin Antje Benscher Irene Vogt gewählt. Für Vogt konnte man als Vertrauensfrau und aktive Helferin Gertrud Müller gewinnen, außerdem spielte die Ehrung von zahlreichen Mitgliedern eine große Rolle.

Die zweite Vertreterin von Monika Kaiser, Isabella Volk-Di Bella, sowie Schriftführerin Antje Benscher verließen das Team, Petra Schmidt gab ihren Posten als erste Vertreterin auf, bleibt den Frauen aber als aktive Helferin im Team treu. Die Posten der Vertreterinnen konnten nicht besetzt werden.

Monika Kaiser begann bei der Ehrung, immer den vorgegebenen Abstand wahrend, mit den anwesenden Gründungsmitgliedern Angelika Böhler, Maria Fromm, Hedwig Kaiser, Waltraud Merz, Ruth Zumkeller und Anneliese Mutter.

Marta Arzet, Christa Asbeck, Martha Behringer, Hanni Berkemeyer, Gerda Fortenbacher, Rosemarie Fromm, Gerda Gutmann, Christa Hammelehle, Marianne Schmid, Hannelore Schmidt, Maria Schneider, Lydia Schupp und Inge Zeissler, ebenfalls alle Gründungsmitglieder, hatten sich für diesen Abend entschuldigt. Für 40 Jahre im Verein wurde Christel Hilger geehrt, für 30 Jahre Waltraud Bethge. Ihnen allen dankte Kaiser für ihr Engagement im Verein mit je einem Geschenk, einer Pflanze und einer Urkunde.

Ein männliches Mitglied

Bei der Neugründung im Jahre 1970, erklärte die Vorstandssprecherin, waren es 62 Mitglieder, heute sind es 123 Frauen und ein männliches zahlendes Mitglied. Durch die Corona-Pandemie konnte das geplante Jahresprogramm nicht vollständig stattfinden, so Monika Kaiser, ob das geplante Jubiläumsfest im September möglich ist, sei jedoch noch unklar. 180 Mundschutzmasken hat das Trio Irene Vogt, Bärbel Holz und P. Holzer genäht und unter anderem an die Tagespflege gespendet.

Schriftführerin Antje Benscher erinnerte in ihrem Rückblick an die Bewirtung am Trödelmarkt des Schwarzwaldvereins und am Holzfällerwettbewerb in der Grüezi Schweiz Woche im Sommer, den Besuch der Frauen auf der Paprikaplantage auf der Reichenau im September, den Ausflug für die Helferinnen an den Schluchsee mit Einkehr und Wanderung sowie die Weihnachtsfeier im Dezember, dafür habe man für die Mitglieder Plätzchen gebacken.

Im Februar dieses Jahre fanden die Frauenfastnacht und der Kinderball statt. „Nun hat uns Corona fest in den Händen, weshalb das restliche Programm, wie beispielsweise der Fahrradmarkt, ausgesetzt wurde“, schloss Benscher. Erklärend fügte sie noch an, dass sich die Frauengemeinschaft bisher wegen Corona nicht treffen konnte, weshalb erst jetzt überlegt werden können, ob das Jubiläum im Herbst überhaupt gefeiert werden kann.

„Danke für 50 Jahre, auch wenn das Jubiläum vielleicht Corona zum Opfer fällt“, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser auf der Huptversammlung und fügte anerkennend an: „Unsere Frauen sind in vielen Bereichen aktiv“.