von Christiane Sahli

Seit einer Woche ist das Mini-KIZ (kleines Impfzentrum des Landkreises) im Kur- und Sporthaus in Häusern in Betrieb. Schon am ersten Tag war der Ansturm groß, die Impfwilligen standen teilweise bis zum Musikpavillon auf dem Hallenvorplatz Schlange – Geduld war gefragt. Auf die gestiegene Nachfrage reagiert auch die Stadt St. Blasien in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt. Dort soll es bald einen Impftag geben. Auch kostenlose Coronatests wird es in Domstadt wieder geben.

Impfstützpunkt Häusern

Die Menschen kamen bisher nicht nur aus der Region nach Häusern, sondern teilweise von weit her, die erste Impfung in dem neu eröffneten Impfstützpunkt erhielt ein Mann aus Obrigheim, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser, der an diesem ersten Impftag selbst geboostert wurde. Und am Montag sah es nicht anders aus, auch am Abend warteten viele Menschen auf ihren Piks.

Insgesamt 856 Impfungen konnten in den ersten drei Tagen verabreicht werden, teilte Susanna Heim (Amt für Kultur und Öffentlichkeitswesen im Landratsamt) auf Nachfrage mit. Eine Aufschlüsselung nach Erst-, Zweit- und Drittimpfungen liege noch nicht vor.

Auch Häuserns Bürgermeister Thomas Kaiser ließ sie im Mini-KIZ impfen.

Um die Wartezeiten kurz zu halten, sei beschlossen worden, die Datenerfassung ins Landratsamt nach Waldshut zu verlegen, was zu Verzögerungen führe. Aber: Impfung gehe vor Bürokratie, so Heim. Das Mini-KIZ in Häusern ist montags bis Freitags von 14 bis 20 Uhr geöffnet, Termine können ausschließlich online gebucht werden.

Impftag St. Blasien

Wohnortnah und unkompliziert – das ist das Ziel eines Impftages, der am Samstag, 11. Dezember, im Haus des Gastes stattfinden wird. Bürger können sich in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr impfen lassen.

Angeboten werden Erst- und Zweitimpfungen sowie die Auffrischungsimpfungen (Booster). Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Johnson & Johnson sowie Moderna – den Impfstoff von Biontech erhalten Personen, die unter 30 Jahre alt sind und Schwangere. Die Impfungen nimmt ein mobiles Impfteam des Landkreises Waldshut vor, für die Organisation vor Ort ist Manuel Kienzler, in der St. Blasier Stadtverwaltung zuständig für Stadtmarketing, verantwortlich.

Impfangebote Für die Impfungen im Impfstützpunkt in Häusern und am Impftag in St. Blasien können ausschließlich im Internet und in der Regel vier bis fünf Tage vor dem geplanten Termin gebucht werden. Zum Termin mitgebracht werden sollten die Krankenkassenkarte, der Personalausweis und der Impfpass. Terminvereinbarung für die Impfungen erfolgen über die Buchungsplattform (www.terminland.de/landkreis-waldshut).

Unterstützt wird er am Impftag auch von Mitgliedern des DRK-Ortsvereins St. Blasien. Für einen möglichst reibungslosen Ablauf sollten die Bürgerinnen und Bürger den Fragebogen, der ihnen in der E-Mail mit der Terminbestätigung zugeschickt wird, schon ausgefüllt zum Termin mitbringen.

Außerdem bietet der DRK-Ortsverein ab sofort im Rahmen der kostenlosen Bürgertests jeden Freitag und Samstag in der Zeit von 18 bis 20 Uhr Antigen-Schnelltests im Haus des Gastes in St. Blasien an. Die kostenlosen Corona-Bürgertests waren Mitte November wieder eingeführt worden. Die Tests sind für deutsche Staatsbürger und Personen mit Wohnsitz in Deutschland kostenlos. Der Testnachweise ist 24 Stunden gültig.