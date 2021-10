von Christiane Sahli

Neben bedeutenden oder spektakulären Denkmalen gibt es in der Region unzählige, vielfach unbekannte Kleindenkmale – auch in der Region St. Blasien. Georg Lebtig hat für den Schwarzwaldverein über 50 Kleindenkmale in Häusern erfasst.

Die Kleindenkmale unter freiem Himmel sind jederzeit frei zugänglich. Sie stehen als ortsfeste, freistehende, kleine, von Menschenhand geschaffene Gebilde aus Stein, Metall oder Holz, die einem bestimmten Zweck dienen oder an eine Begebenheit oder eine Person erinnern. Unter den Begriff Kleindenkmale fallen unter anderem Wegweiser, (Weg-)Kreuze, Gemarkungssteine und Brunnen, von denen es in der Region viele gibt.

Viele dieser Kleindenkmale kennt man, läuft oder fährt häufig an ihnen vorbei, ohne ihre Bedeutung zu kennen. Dazu zählen sicher in Häusern der Wegweiser an der Abzweigung der Straße zum Kraftwerk von der B 500 mit der altertümlichen Schreibweise Schwarza-Thal und Schlücht-Thal oder der Dorfbrunnen im Menzenschwander Vorderdorf.

Wegweiser an der Abzweigung B 500 Richtung Kraftwerk Häusern. | Bild: Christiane Sahli

Im Rahmen einer Aktion des Landesdenkmalamtes in Verbindung mit dem Schwarzwaldverein, dem Schwäbischen Albverein und weiteren Verbänden wurden vor einigen Jahren Kleindenkmale im Land erfasst. In Häusern war Georg Lebtig, der fast 30 Jahre lang an der Spitze des örtlichen Schwarzwaldvereins stand, für die Erfassung verantwortlich. 19 Gemarkungssteine und 34 Kleindenkmale – Stelen, Brunnen, Gedenksteine und Kreuze) – konnte er an das Landesdenkmalamt melden. Viele dieser Kleindenkmale habe er gekannt, aber längst nicht alle, sagt Georg Lebtig.

Bei der Erfassung der Grenzsteine konnte er auf Karten des Landesvermessungsamtes zurückgreifen, denen er die Lage der Grenzsteine entnehmen konnte. Für die Erfassung habe er unter den vielen gleichartigen Grenzsteinen eine Auswahl von typischen Grenzmarkierungen getroffen, sagte Lebtig.

Georg Lebtig hat die Kleindenkmale in Häusern erfasst. | Bild: Christiane Sahli

Der älteste Grenzstein, den er dokumentiert hat, stammt aus der Zeit vor dem 17. Jahrhundert. Auch einige Brunnen, so den Fridolinsbrunnen in der St. Fridolin-Straße und den Brunnen an der Wassertretstelle, hat Lebtig erfasst. Viele der Brunnen in der Region seien von italienischen Steinmetzen angefertigt worden, die sich im Südschwarzwald niedergelassen hatten, erläutert Lebtig.

Viel Zeit hat er mit der Erfassung zugebracht. Er studierte die Karten des Landesvermessungsamtes und sprach mit Menschen, die sich aufgrund ihrer Tätigkeit, ihres Grundbesitzes oder ihres Interesses mit dem Thema auskennen. Und dann natürlich die Erfassung selbst und die damit verbundenen Wege. Rund 170 Stunden war Lebtig in den Jahren 2012 bis 2014 unterwegs.

Auch der Schwarzwaldverein St. Blasien hat Kleindenkmale erfasst. In der Kernstadt konnten rund 35 dieser Denkmale, unter anderem so bekannte wie der Blasius-Brunnen, das Krafft-Denkmal, das Fürstabt-Gerbert-Denkmal und das Tosca-Kreuz auf dem Weißenstein, katalogisiert werden. Im Albtal stehen rund 20 Kreuze, im Menzenschwand wurden etwa 30 Kleindenkmale gezählt. Eines davon ist der Dorfbrunnen im Vorderdorf, der von Friedrich (Frederico) Manzoni, einem der von Lebtig erwähnten italienischen Steinmetze, angefertigt wurde.

Am Haus von Manfred Spitz, einem Urenkel von Manzoni, findet sich ein weiteres Kleindenkmal: Ein Kreuz, das, so Spitz, seit dem Bau des Hauses Ende des 19. Jahrhunderts dort hängt. Ein weiteres Kreuz befindet sich auf dem Anwesen von Werner Spitz. Dieses Kreuz hatte seine Großtante Amalie Spitz zum Gedenken an ihre drei Söhne, die nicht aus dem Krieg zurückgekommen waren, und an ihren während des Krieges an einer Krankheit gestorben Ehemannes Albert anfertigen lassen.

So verschieden die Kleindenkmale in der Region sind, eines ist ihnen doch gemeinsam: „Mit allen ist eine Geschichte verbunden“, sagt Georg Lebtig.