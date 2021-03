von Christiane Sahli

Im Zusammenhang mit dem Bau des Nahwärmenetzes steht auch die angedachte Mitverlegung von Leitungen für ein Glasfasernetz. Die Firma Stiegeler, die das Breitbandnetz im Landkreis Waldshut betreiben wird, werde nicht in das Projekt einsteigen, erfuhren die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung. Nach anderen Lösungen soll nun gesucht werden.

Viele Straßen in Häusern müssen für den Bau des Nahwärmenetzes geöffnet werden. Solarkomplex habe der Firma Stiegeler die Mitverlegung gegen eine Gebühr angeboten, informierte Vorstand Bene Müller die Gemeinderäte. Im ersten Anlauf sei das Angebot gut aufgenommen worden. Nun habe Stiegeler aber mitgeteilt, das Projekt nur ohne entsprechende Mitverlegungsgebühr in Betracht zu ziehen.

Als Begründung sei die Konkurrenz durch den Kabelnetzbetreiber Vodafone genannt worden. Es sei unsicher, wie erfolgreich Stiegeler Kunden gewinnen könnte, so Müller. Eine kostenlose Mitverlegung komme für sein Unternehmen aber nicht in Betracht. Unsicher sei, ob Kunden wegen der guten Versorgung den Anbieter für Internet wechseln würden, sagte auch Bürgermeister Thomas Kaiser und fuhr fort, man wisse aber nicht, was in zehn Jahren sei.

Die vorhandene Telekommunikationstechnik reiche in zehn Jahren sicher nicht mehr aus, sagte Müller. Wenn die Straßen nun ohnehin geöffnet werden, sei eine Mitverlegung sinnvoll. Deshalb werde ein Fachplaner im Auftrag von Solarcomplex ein Angebot für die Mitverlegung des Glasfasernetzes erarbeiten. Das Angebot soll in etwa drei Wochen vorliegen.

Man müsse sehr gut überlegen, ob man sich diese Chance entgehen lasse, sagte Peter Schmidt. Aber die Gemeinde stecke in einem Dilemma, denn ob sich der Bau eines eigenen Netzes rentiere, sie mit Blick auf das Vodafone-Netz eben unsicher. Zudem stehe Solarcomplex, wie Müller sagte, bei den Bürgern im Wort, 2022 die ersten Häuser ans Nahwärmenetz anzuschließen. Die Gemeinde könne aber angesichts der bisher guten Versorgung erst im Jahr 2023 mit einem entsprechenden Zuschuss rechnen. Daher müsse man nun nach Lösungen in Sachen Förderung suchen, sagte Kaiser.