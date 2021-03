von Christiane Sahli

400 mehr als 80 Jahre alte Senioren aus der Region St. Blasien, Todtmoos, Herrischried und Görwihl haben Montag bei einer Sonderimpfaktion ihre zweite Corona-Impfung erhalten. Den ersten Impftermin vier Wochen zuvor hatten Bürgermeister Thomas Kaiser und seine Mitarbeiter innerhalb von nur einer Woche organisiert. Viel Lob gab es für die Organisation beider Termine. Die Senioren zeigten sich überaus dankbar für die Möglichkeit einer heimatnahen Impfung, die ihnen den Weg ins Kreisimpfzentrum in Tiengen ersparte.

Die Vorbereitung

Den Impfstoff zu den Menschen bringen und nicht umgekehrt – das war das Ziel der Sonderimpfaktion in Häusern. Für Bürgermeister Thomas Kaiser und seine Mitarbeiter bedeuteten Organisation und Umsetzung des ersten Impftermins Ende Februar viel Arbeit in kurzer Zeit, denn erst eine Woche zuvor hatte man erfahren, dass die Impfaktion in der eigenen Gemeinde stattfinden wird. Kaiser hatte alle Mitarbeiter aus Verwaltung, Kindergarten, Bauhof, Post und die Reinigungskräfte mit ins Boot geholt, die, wie er sagte, alle mitzogen.

Die Aufgaben

Die vordringliche Aufgabe war es, einen WLAN-Internetzugang im Kur- und Sporthaus zu ermöglichen, denn das mobile Impfteam des Freiburger Impfzentrums benötigte diesen unter anderem für die Registrierung der Senioren und die Dokumentation der Impfungen. Und die Halle musste für die Impfung vorbereitet werden: Impfkabinen waren beispielsweise herzurichten oder Stühle für die Wartenden aufzustellen. An den Impftagen waren neben den sechs Ärzten und dem Freiburger Impfteam rund 15 Mitarbeiter der Gemeinde Häusern im Einsatz. Zu ihren Aufgaben gehörte das Fiebermessen bei allem Ankommenden, die Betreuung der Senioren während der Wartezeit vor und nach der Impfung, Desinfektionsarbeiten sowie die Bewirtung der Helfer mit Getränken und Suppe, die der Vorsitzende des Fördervereins für soziale Projekte in der Raumschaft St. Blasien, Winfried Zumkeller, zubereitet hatte.

Gut vorbereitet

Die Gemeinden, deren Bürger zum Impfen kamen, hatten auch ihrerseits die Impfaktion bestens vorbereitet, die Senioren entsprechend angeschrieben und Fragebogen, unter anderem mit Fragen zum Gesundheitszustand, versandt. Und so kamen die Senioren bestens vorbereitet mit den ausgefüllten Unterlagen zum Impftermin, sodass die Registrierung ebenso reibungslos verlief wie die Impfung selbst.

Bei beiden Impfterminen hatten die meisten Bürgermeister, die viele lobende Worte für die Aktion fanden, ihre Bürger nach Häusern begleitet. Auch weitere Bürgermeister aus der Region waren gekommen, um sich über die Impfaktion und deren Organisation zu informieren, wie dies auch Bürgermeister Kaiser zuvor in Rickenbach getan hatte. Landrat Martin Kistler war ebenfalls bei beiden Terminen vor Ort.

Alle Kräfte wurden gebraucht

Zur Zeit der Impftermine war im Rathaus nur eine Notbesetzung, der Kindergarten war ganz geschlossen, da alle Mitarbeiterinnen im Kur- und Sporthaus gebraucht wurden. Vonseiten der Eltern habe es viel Verständnis für die Schließung gegeben, zeigte sich Bürgermeister Kaiser dankbar. Der erste Termin konnte um 18.30 Uhr beendet werden, die anschließend anberaumte Gemeinderatsitzung war verschoben worden. Schneller ging es beim zweiten Termin am Montag, schon um 14.30 Uhr war Schluss, obwohl der Router des Impfzentrums ausgefallen war und das Freiburger Impfteam vieles von Hand erfassen musste. Aber auch das klappte problemlos.

Die Impfung von 400 Senioren war geplant, da aber am Ende des ersten Impftages noch einige Impfdosen übrig waren, konnten noch kurzfristig einige Senioren aus Häusern und Höchenschand, die auf der Warteliste standen, zusätzlich geimpft werden. Die Impfaktion habe zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl aller Beteiligen geführt, beschrieb Bürgermeister Kaiser. „Das Gefühl, den Menschen helfen zu können, hat uns alle gestärkt. Wir haben gezeigt, dass wir für unsere Bürger da sind“, sagte der Rathauschef.