Lange sah es danach aus, als müsste man in Häusern noch lange auf ein Breitbandnetz warten. Nun aber hat sich das Blatt gewendet, denn mit dem Bau eines Wärmenetzes, wird die Firma Stiegeler ein Breitbandnetz errichten. Bei der Informationsveranstaltung am Dienstag stellten Bene Müller (Solarcomplex) und Felix Stiegeler das gemeinsame Projekt vor. An das Glasfasernetz sollen in einem ersten Schritt Gebäude, die an der Nahwärmetrasse liegen, angeschlossen werden. Zur Sprache kamen auch die Kosten.

„Wir treffen uns, weil wir ein Problem lösen wollen, gemeinsam kommen wir der Sache näher“, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser zu Beginn der Veranstaltung im Kur- und Sporthaus vor rund 120 Interessierten. Die Gemeinde habe durch das gemeinsame Projekt der beiden Unternehmen die Chance, zwei wichtige Infrastrukturen miteinander zu verbinden, ergänzte Müller. Zum Stand in Sachen Nahwärme erklärte er, dass aktuell 111 Anschlüsse mit Nahwärmelieferung und 38 als Vorverlegung realisiert werden können. Durch die Mitverlegung des Glasfaserkabels könnte aber eine Dynamik entstehen, die weitere Teilstränge ermögliche, so Müller. In zwei bis drei Monaten werde dies geprüft, sicherte er zu.

Zunächst nur für Gebäude entlang der Nahwärmetrasse

Felix Stiegeler zeigte die Pläne seines Unternehmens in Häusern auf. An das Glasfasernetz angeschlossen werden können vorerst nur Gebäude entlang der Nahwärmetrasse, erklärte er. Aber dies solle nicht das Ende der Fahnenstange sei, man habe Interesse, in den kommenden fünf Jahren ganz Häusern mit einem Glasfasernetz zu versehen, fuhr Stiegeler fort. „Wenn im Ort eine Straße saniert wird, sind wir dabei.“

Er nannte die Kosten des Anschlusses: Bei Gebäuden, die an das Nahwärmenetz angeschlossen sind, entstehen keine Kosten für den Anschluss. Bei Anwesen mit einer Vorverlegung des Hausanschlusses für die Nahwärme auf das Grundstück und Anwesen ohne Nahwärmeanschluss fallen ohne Signallieferung 1980 Euro, mit Signallieferung 980 Euro an. Bei den Anschlüssen handelt es sich um FTTH (Fibre to the home) – Anschlüsse, also Glasfaser bis in den Haushalt für Übertragung von Internet, Telefonie und TV, beschrieb Stiegeler. Die Übertragungsgeschwindigkeiten betragen bis zu 10 Gigabit/Sekunde (Down- und Upload), es komme exakt die Bandbreite an, die gebucht worden sei, fuhr er fort. Und er betonte, das Netz sei auch offen für andere Anbieter, je mehr Anbieter auf dem Netz seien, desto besser.

Stiegeler: Störanfälligkeit von Glasfasernetz gering

Auf eine entsprechende Frage aus den Reihen der Bürger erklärte Stiegeler, die Störanfälligkeit eines Glasfasernetzes sei gering, da es keine Probleme mit Überspannung, etwa bei Gewitter, oder eventuell eintretendem Wasser gäbe. Wenn es aber dennoch einmal zu einer Störung komme, stehe eine schlagkräftige Truppe bereit, Störungen könnten „sehr, sehr schnell“ behoben werden.

Von Interesse war für diejenigen, deren Anwesen derzeit nicht an der Nahwärmetrasse liegen, die Frage nach Chancen für einen zukünftigen Anschluss an Nahwärme- und an das Breitbandnetz. In diesen Bereichen sei die Energiedichte nicht ausreichend für eine Nahwärmeanschluss, erklärte Müller. Wenn sich aber weitere Grundstückseigentümer für einen Anschluss entscheiden würden, könne die Sache anders aussehen. Dann gelte es, weitere Teilstränge zu prüfen. Potentielle Kunden müssten sich aber innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate entscheiden, erklärte Müller, da im Herbst die Ausschreibung für die Bauarbeiten anstünde. Er hoffe insoweit auf eine soziale Dynamik.

Informationen Für Fragen der Bürger stehen am Freitag, 25. Juni, Mitarbeiter der Firmen Stiegeler und Solarcomplex von 10 bis 18.30 Uhr im Kur- und Sporthaus, Lesezimmer, zur Verfügung.

Kaiser brachte den unzureichenden Zustand von Wasserversorgungsleitungen in einem Teil von Häusern, der nicht an der Nahwärmetrasse liegt, und insoweit ein Kooperation von Gemeinde und Solarcomplex ins Gespräch. Und zum weiteren Zeitplan: Der Baubeginn ist für das kommende Frühjahr geplant, Teile von Häusern sollen im Herbst 2022 angeschlossen, das Netz 2023 fertiggestellt werden.