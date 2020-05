von Christiane Sahli

Sowohl die Sanierung des Albtalweges als auch der Anschluss des Gewerbegebietes Oberlehen an das öffentliche Kanalnetz werden voraussichtlich in diesem Jahr nicht mehr in Angriff genommen. Der Grund ist die geplante Errichtung eines Nahwärmenetzes und die Überlegung, die Maßnahmen zu koordinieren. Die Sanierung des Albtalweges wird wohl günstiger werden als angenommen, erklärte Planer Ralf Mülhaupt in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Erfreuliches hatte Mülhaupt in Sachen Albtalweg im Gemeinderat zu vermelden. Ursprünglich war er von Kosten für die Sanierung in Höhe von rund 733.000 Euro ausgegangen und hatte dabei die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung des Blasiwaldweges zugrunde gelegt. Die Baugrunduntersuchungen im Albtalweg ergaben aber bessere Ergebnisse als die im Blasiwaldweg. Daher schätzt der Ingenieur die Kosten nun auf 665.000 Euro, aber: „Die Wahrheit wird in der Mitte liegen“, schränkte Ralf Mühlhaupt ein.

Abhängig von der Pandemie

Die Ausschreibung für die Sanierung ist vorbereitet, aber in Hinblick auf das mögliche Nahwärmenetz wird man erst dann ausschreiben, wenn insoweit eine Entscheidung gefallen ist. Laut Zeitplan soll dies im Oktober der Fall sein, aber die Corona-Pandemie könnte den Plänen einen Strich durch die Rechnung machen.

Entscheidung abwarten

In Sachen Anschluss des Gewerbegebietes Oberlehen an das öffentliche Kanalnetz ist ebenfalls eine Kombination mit dem Nahwärmenetz möglich. Für die Maßnahme der Gemeinde seien „kleine Röhrchen “ geplant, so Mülhaupt, die Nahwärme sei die Hauptmaßnahme. Er regte an, das Vorhaben ebenfalls zu verschieben, bis eine Entscheidung über das Nahwärmenetz gefallen ist, um die Maßnahmen dann zu koordinieren.

Mit diesem Vorgehen hätten sich sowohl Landratsamt in Waldshut als auch Regierungspräsidium in Freiburg einverstanden erklärt, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser in der jüngsten Gemeinderatssitzung.