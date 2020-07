von Christiane Sahli

Stühlerücken im Vorstand des SV Häusern: Nachdem die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Christian Weiler und Christian Stelzer ihre Ämter zur Verfügung gestellt hatten, wurden der bisherige Kassierer Martin Weiler und Nick Schmidt, bislang Beisitzer, zu ihren Nachfolgern gewählt.

Neuer Kassierer ist Adrian Dobler, Christian Weiler übernahm das Amt des Vorsitzenden des Spielausschusses. Der Vorsitzende Michael Herr und die Abteilungsleiter wurden im Amt bestätigt. Herr kündigte an, bei den nächsten Wahlen in zwei Jahren nicht wieder als Vorsitzender zur Verfügung zu stehen.

Infos zum SV Häusern Dem 1927 gegründeten Sportverein mit den Abteilungen Fußball, Ski und Freizeitsport gehören derzeit 519 Mitglieder an, zehn weniger als im Vorjahr. Weitere Vorstandsmitglieder: Benjamin Villinger (Abteilungsleiter Ski), Nora Andris (Abteilungsleiterin Freizeitsport), Peter Schmidt (Abteilungsleiter Jugend), Hubert Andris, Andreas Hartweck, Julian Bernauer, Christian Rieckmann, Lukas Schlageter, Katharina Bernauer (Beisitzer).

Die Corona-Krise hat die Aktivitäten aller Abteilungen gestoppt, der Spielbetrieb der Fußball-Ligen wurde zur Rückrunde abgebrochen. In der Hinrunde belegte die erste Mannschaft (in Spielgemeinschaft mit dem SV Höchenschwand) den zweiten Platz, die zweite Mannschaft den vierten Platz ihren Ligen. Im Jugendbereich war insbesondere die B-Jugend mit dem dritten Platz in der Kreisliga 3 erfolgreich.

Saisonstart am 30. August

Die neue Saison soll am 30. August starten, so Edis Guran, der scheidende Spielausschussvorsitzende. Dann muss das Hygienekonzept des Verbandes umgesetzt werden, das unter anderem die Dokumentation der Zuschauer vorsieht, erklärte Herr, eine sehr personalintensive Organisation. Seit Mitte Mai ist auch der Breitensport wieder bedingt möglich, zuvor hatten manche Übungsleiter über Zoom „Sport vor dem Sofa“, wie es Sachgebietsleiterin Nora Andris formulierte, angeboten.

Bei den Altpapiersammlungen kamen in vergangenen Jahr 39,4 Tonnen zusammen, eine Tonne mehr als im Vorjahr. Allerdings fallen die Preise für Altpapier, die Firma, die dem Sportverein das Papier abnimmt, zahlt bis Ende des Jahres Preise über dem Marktpreis. Danach müsse man sehen, wie es weitergehe, so Herr, gegebenenfalls müsse man die Altpapiersammlungen einstellen.

Aufgrund der Corona-Krise muss auch der Sportverein finanzielle Einbußen hinnehmen, unter anderem fehlen Einnahmen durch die Vereinsheimbewirtung. Und ob die Nikolausparty in diesem Jahr durchgeführt werden kann, ist auch noch völlig offen. Aber durch die Krise wird der Verein nicht in finanzielle Schwierigkeiten geraten, zeigte sich der Vorsitzende überzeugt.

„Das Leben auf dem Sportplatz ist wichtig für die Gemeinde“, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser. Die hohe Mitgliederzahl zeuge von der großen Anerkennung des Sportvereins, fuhr er fort. Die Gemeinschaft sei wichtig und die Vereine leisteten viel für die Gemeinschaft.