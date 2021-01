von Christiane Sahli

Immer wieder ist die Breitbandversorgung Thema im Gemeinderat, so auch in der jüngsten Sitzung. Im Zusammenhang mit dem Haushaltsplanentwurf betonte Sabine Gruhn die Bedeutung des Ausbaus. Ohne Glasfaser könne man in den nächsten zehn Jahren nicht mithalten, man dürfe sich nicht abhängen lassen.

In einer früheren Sitzung hatte Bürgermeister Thomas Kaiser darauf hingewiesen, dass angesichts der guten Versorgung im Ort wohl mit Fördermitteln in Höhe von lediglich 30 Prozent zu rechnen sei. Er wies auf die Schwierigkeiten hin, einen Betreiber zu finden. Darüber, ob Vodafone ein Netz betreiben wolle, sei er mit dem Unternehmen im Gespräch, sagte der Rathauschef.

Peter Schmidt merkte an, seines Wissens sei die Firma Stiegeler, die das Breitbandnetz im Landkreis betreiben werde, verpflichtet, ein Netz in allen Gemeinden zu betreiben. Patrick Bühler gab zu bedenken, dass Vodafone in Häusern quasi ein Monopol habe und meldete Zweifel an, ob Vodafone-Kunden angesichts der guten Versorgung zu dem deutlich teureren Betreiber Stiegeler wechseln würden. Schmidt mahnte an, sich mit einer längerfristigen Planung zu beschäftigen. Das Thema Breitbandversorgung wird am 25. Januar erneut Thema im Rat sein.