von Christiane Sahli

Großer Schreck am Sonntagnachmittag für die Einwohner von Häusern: Gegen 17 Uhr brach die Wasserversorgung in einem Großteil der Gemeinde zusammen.

Erst rund neun Stunden später, gegen zwei Uhr in der Nacht, konnte sie wiederhergestellt werden. Am Montagvormittag konnten die Fachleute schließlich die Ursache erklären: Ein Schwimmer in einem Hochbehälter der Schluchseewerk AG war hängengeblieben. In der Folge strömte das Wasser unkontrolliert aus dem Hochbehälter hinaus.

Bürgermeister Thomas Kaiser wurde am Sonntagnachmittag darüber informiert, dass die Wasserversorgung in fast ganz Häusern ausgefallen war. Es stellte sich heraus, dass alle Hochbehälter leergelaufen waren. Eine Suche nach der Ursache begann, der Druck in den Leitungen wurde erhöht, um mögliche Rohrbrüche feststellen zu können. Das zeigte jedoch keine große Wirkung, so der Rathauschef.

In der Regel reiche in derartigen Fällen eine Überbrückung des Wassermangels durch die Gruppenwasserversorgung Höchenschwanderberg, fuhr er fort. Nicht so aber am Sonntag. Als weitere mögliche Ursache wurde ein Rohrbruch in einer privaten Leitung der Schluchseewerk AG, die über 700 Meter von der Schwand zum Kraftwerk Schwarzabruck führt, in Betracht gezogen. Daher wurde der Streckenschieber in der Schwand geschlossen – und die Maßnahme führte zum Erfolg. Gegen zwei Uhr nachts konnte die Wasserversorgung schließlich wiederhergestellt werden.

Damit stand aber die Ursache des Wasserverlustes noch nicht fest. Die Schluchseewerk AG zog Mitarbeiter der Gruppenwasserversorgung Höchenschwanderberg hinzu. Die Leitung zwischen der Schwand und dem Hochbehälter der Schluchseewerk AG, der sich etwa auf halber Strecke zwischen der Schwand und dem Kraftwerk Schwarzabruck befindet, wurde nach möglichen Schäden abgesucht. Angesichts des sehr steilen und unwegsamen Geländes ohnehin keine leichte Aufgabe, nun kamen aber auch noch die Witterungsverhältnisse mit Schnee hinzu.

An der Leitung konnten die Mitarbeiter keinen sichtbarer Schaden feststellen. Es stellte sich aber dann heraus, dass die Ursache für den Wasserverlust vielmehr im Hochbehälter selbst lag. Dort war ein Schwimmer, der bei entsprechendem Füllstand in den Becken des Behälters für einen Stopp der Wasserzufuhr sorgt, hängengeblieben. Dadurch strömte das Wasser ungehindert weiter in die Becken und wurde über den Überlauf in die Umgebung des Hochbehälters geleitet.

Mindestens 100 Kubikmeter seien es gewesen, so ein Mitarbeiter des Schluchseewerk AG. Das Problem soll nun schnellstmöglich behoben werden. Die Wasserversorgung von Kraftwerk und Wohnungen in Schwarzabruck ist aber nun sichergestellt, die Becken des Hochbehälters sind wieder gefüllt.

Bürgermeister Kaiser zeigte sich erleichtert, dass die Ursache des Problems in dem Hochbehälter gefunden werden konnte. Denn eine eventuelle Reparatur eines Wasserrohrbruchs wäre in dem steilen Gelände und bei der Witterung äußerst schwierig gewesen.

Und noch eines stellte der Rathauschef fest: „Wenn die (derzeit geschlossenen) Gastronomiebetriebe an der Wasserversorgung gehangen hätten, hätten wir Chaos gehabt.“ Sein Dank galt den Bauhofmitarbeitern, die die ganze Nacht im Einsatz waren. „Ich bin stolz auf meine Leute.“