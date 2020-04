von Cornelia Liebwein

In den Kirchen ist es gespenstig ruhig, die Kirchentüren für die Gottesdienste verschlossen. Die Tradition der geweihten Palmen am Palmsonntag, dem Sonntag vor Ostern, fiel aber in der Seelsorgeeinheit trotz Corona-Pandemie nicht aus.

„Das Gemeindeteam St. Fridolin hat überlegt, wie man trotz der Corona-Restriktionen auch dieses Jahr wieder Palmen basteln, weihen lassen und alle daran teilhaben lassen könnte – ohne gemeinsame Präsenz“, hieß es in Häusern.

Die Palmen und Palmwedel, die der Kommunionkinder mit Bilder, wurden in die Kirche gebracht und von Pfarrer Ivan Hoyanic zu einem späteren Zeitpunkt ohne weitere Anwesende gesegnet. Am Tag nach der Palmweihe wurden sie nach Hause geholt und an der Haustüre oder am Kruzifix befestigt. Sie sollen die Bewohner vor Unheil beschützen.

Auch in den anderen Gemeinden der Seelsorgeeinheit St. Blasien hat die Palmweihe in diesem Jahr unter besonderen Umständen stattgefunden.