von Christiane Sahli

Immer wieder diskutiert, aber an den Kosten gescheitert ist bislang der Breitbandausbau in der Gemeinde Häusern. Nun aber zeichnet sich eine Lösung ab, wie Bürgermeister Thomas Kaiser in der jüngsten Gemeinderatssitzung aufzeigte. Die Firma Stiegeler IT stellt den Bau und den Betrieb des Ortsnetzes mit der Errichtung des Wärmenetzes in Aussicht. Voraussetzung dafür ist allerdings eine ausreichende Zahl an Anschlussnehmern. Bene Müller von Solarcomplex erläuterte den Stand in Sachen Wärmenetz.

Anders als andere Gemeinden hatte Häusern angesichts der guten anderweitigen Versorgung keine Fördermittel für den Ausbau des Breitbandnetzes erhalten. Auch die Hoffnung auf Zuschüsse ab 2023 infolge einer Änderung der Förderrichtlinien hatte sich zerschlagen. Ohne Fördermittel kann die Gemeinde die Kosten für den Breitbandausbau von rund fünf Millionen Euro aber nicht stemmen. Die Firma Solarcomplex, die das Wärmenetz im Ort bauen und betreiben wird, hat sich nun bereit erklärt, einen Plan für die Mitverlegung des Breitbandnetzes im Rahmen des Wärmenetzbaus zu erstellen. Diesen stellte Christian Schwarz, von der Firma Solarkomplex mit der Planung beauftragt, im Gemeinderat vor.

9000 Meter Trasse sollen parallel zum Wärmenetz mitverlegt werden, rund 1100 Meter Trasse in Straßen ohne Wärmenetz. Die Kosten bezifferte Schwarz auf rund eine Million Euro. Die Gemeinde wäre dann Eigentümer des Netzes. Diese Lösung bezeichnete Müller als große Chance für die Gemeinde, Breitband mit vergleichsweise geringen Kosten zu bekommen. Angesichts der Verschuldung Häuserns habe man aber für eine Umsetzung dieses Planes „kein Lob“ von der Kommunalaufsicht erhalten, umschrieb Bürgermeister Kaiser das Veto aus Waldshut.

Am Nachmittag vor der Gemeinderatssitzung habe sich nun aber kurzfristig eine anderweitige Lösung abgezeichnet, erklärte der Rathauschef. Die Firma Stiegeler IT könnte das Ortsnetz parallel zum Wärmenetz mitbauen und betreiben. Die Firma Solarcomplex verzichtet ihrerseits auf eine Mitverlegungsgebühr und kann im Gegenzug das Glasfasernetz, etwa für das Ablesen der Hauszähler, für 30 Jahre kostenfrei nutzen. Voraussetzung für den Einstieg der Firma Stiegeler seien allerdings 75 Anschlüsse, betonte der Rathauschef. Den so skizzierten Plan bezeichnete Müller als die „zweitbeste, aber einzig mögliche Lösung“.

Gemeinderatsmitglied Peter Schmidt bedauerte, dass keine Unterlagen vorlägen und die Lösung als alternativlos dargestellt werde. Er benötige für seine Entscheidung weitere Informationen und schriftliche Alternativlösungen. Die beste Lösung sei, wenn das Netz in Gemeindehand bleibe. Was die Befürchtung des Bürgermeisters, im Falle des Netzbaus durch die Gemeinde keinen Betreiber zu finden, angeht, wies Schmidt darauf hin, dass die Firma Stiegeler insoweit verpflichtet sei. Was die angemahnten weiteren Informationen betrifft, signalisierte der Rathauschef, dass kommende Woche eine Klausurtagung des Gemeinderats mit allen Projektbeteiligten geplant sei.

Zum Stand in Sachen Nahwärmenetz informierte Müller, dass die Bebauungsplanverfahren für Heizzentrale und Kollektorfeld laufen. Es liegen 122 Wärmelieferungsverträge und 52 Verträge für die Vorverlegung vor, von denen 110 Anschlüsse mit Wärmelieferung und 38 als Vorverlegung errichtet werden, so Müller. Thomas Schmid erklärte, es sei traurig, dass Verträge „rausgeflogen“ seien, obwohl die Hauptleitung am Grundstück vorbeiführe.

Bene Müller von Solarcomplex stellte dies in Abrede, einen solchen Fall gebe es nicht. Er wies ferner darauf hin, dass man von Anfang an klar gemacht habe, dass jeder, der wolle, angeschlossen werde, sofern dies technisch und wirtschaftlich sinnvoll sei. Verschiedene Teilstränge könnten aber infolge zu geringer Abnahme nicht gebaut werden, da man anderenfalls die Finanzierung riskiert hätte. Aber, darauf wies Müller ausdrücklich hin, durch die Mitverlegung von Glasfaser könne eine Dynamik entstehen, die den Bau weiterer Teilstränge möglich mache.