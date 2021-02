von Cornelia Liebwein

Im Kampf gegen Krebs setzt das Paul-Scherrer-Institut (PSI) in Villigen in der Schweiz, das größte Forschungsinstitut für Natur- und Ingenieurwissenschaften in der Eidgenossenschaft, auf die Entwicklung der Protonentherapie. Einer, der dort nach neuen Technologien im Bereich Gesundheit forscht, ist Elektronikingenieur Harald Regele aus Häusern.

Die Serie In unserer Serie „Was macht eigentlich...?“ stellen wir in der Region bekannte Menschen und ihren Beruf oder ihre Hobbys vor.

Forschung, sagt er, sowie das Erfinden und Anwenden von neuen Ideen machen für ihn seine Arbeit spannend, insbesondere den Einsatz zur Heilung von Menschen. Aber auch das internationale Umfeld im Unternehmen, die netten Kollegen, die Fortbildungsmöglichkeiten für Elektronik- und Softwareentwicklung sowie die flexible Arbeitszeit. Villigen, die kleine Einwohnergemeinde in der Schweiz, liegt malerisch im Kanton Aargau. Eine 55-minütige Fahrt, 35 Minuten davon mit dem Fahrrad von Waldshut nach Villigen oder bei schlechtem Wetter mit dem Zug, bringt ihn an seinen Arbeitsplatz.

Nach dem Abitur 1983 ahnte der heute 53-Jährige nicht, dass er einmal für das größte Forschungsinstitut in der Schweiz tätig sein wird. Seit 2010 plant, entwickelt und konstruiert er dort neue Geräte für die Protonentherapie. „Nach dem Studium Maschinenbau (BA) in Lörrach von 1985 bis 1988 ging ich zunächst zur Bundeswehr“, erzählt er. Bald darauf folgte das Studium der Nachrichtentechnik (FH). Nach diesem Abschluss arbeitete er als Entwicklungsingenieur bei einem Unternehmen in Waldshut-Tiengen.

Spätestens um 7 Uhr ist er im Büro, liest E-Mails, seine To-do-Liste und Projektstatusberichte, bevor Meetings anstehen, Aufgaben verteilt, Projekte besprochen werden. Die Protonentherapie, mit der er sich beschäftigt, sei im Haus die einzig angewandte Forschung für Krebspatienten aus der gesamten EU und der Schweiz. Dazu diene eine Anlage mit drei Behandlungsräumen für Augentumore beziehungsweise zwei Behandlungsräume für Tumore am Körper. Man arbeite eng mit dem Bundesamt für Gesundheit der Schweiz zusammen, das die Geräte erst nach langen Tests und Evolutionsprozessen freigibt, erklärt Regele. Dabei werden die Patienten mit einem Protonenstrahl behandelt, der sehr genau platzier- und dosierbar sei und dadurch die umliegenden Organe schone, besser als bei der herkömmlichen Bestrahlung.

„Meine Elektronik dient speziell der Messung von schnellen Signalen für die Abschaltung beim Patientensicherheitssystem und für die Bestrahlung von Tumoren beispielsweise in der Lunge oder Leber“, erläutert Regele. Zu seinen Aufgaben zählen Projekte, die abgearbeitet werden, aber auch Einsätze, bei technischen Problemen des Protonenbeschleunigers. In solchen Fällen muss es oft sehr schnell gehen, wenn Patienten beispielsweise bereits auf dem Bestrahlungstisch liegen, manche sogar schon in Narkose.

Zug um Zug wuchs er in die Verantwortung hinein. Bei Projekten arbeitet er auch mit Teams anderer Einrichtungen zusammen. So gehört er beispielsweise zu einem Team aus Elektronikingenieuren, Softwareingenieuren, Elektrikern, Physikern, Medizinphysikern und Medizinern aus der Schweiz, Deutschland, Italien und Tschechien, das sich mit der Bestrahlung bewegter Tumore befasst. Nach dem Bau eines Testgeräts schloss sich eine Studie mit Freiwilligen ohne Strahl an, schließlich konnten die ersten Patienten bestrahlt werden.

Immer wieder verlässt er auch das Institut, um Schulklassen bei physikalischen Experimenten anzuleiten. Regelmäßig kamen in der Vergangenheit auch Jugendliche ins Schülerlabor des PSI, wo sie unter Aufsicht spielerisch die Geheimnisse von Wellen-, Licht- und Vakuumphänomenen erfahren konnten, die für die Forschung des Institutes von zentraler Bedeutung sind.

Spannend und anstrengend ist die Arbeit von Harald Regele. Um sich zu erholen, wieder Kraft zu schöpfen, unternimmt er Radtouren oder wandert gerne mit seiner Frau. Auch das Singen im Kirchenchor St. Fridolin helfe ihm, „den Akku wieder für neue Ideen aufzuladen“.