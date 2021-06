von Christiane Sahli

Angesichts fehlender Zuschüsse hatte sich die Erstellung des Glasfasernetzes lange als problematisch erwiesen. Mitte Mai hatte sich dann aber eine Lösung in Form einer Kooperation der Firmen Solarkomplex und Stiegeler abgezeichnet. Die von den Beteiligten ins Auge gefasste Vereinbarung war Thema der Gemeinderatssitzung am Montag. Noch im Juni solle es eine Informationsveranstaltung mit der Firma Stiegeler geben.

„Wie es aussieht, kommt in Sachen Breitband Land in Sicht“, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser. Er zeigte noch einmal auf, dass die Gemeinde für den Bau eines eigenen Breitbandnetzes auf absehbare Zeit keine Fördermittel erhalten werde und für den Bau des Ortsnetzes ohne Förderung die Mittel fehlen.

Vodafone biete zwar ein verhältnismäßig gutes Netz, aber die Corona-Krise und das dadurch bedingte Homeoffice habe gezeigt, dass an der Zukunft gearbeitet werden müsse, so der Rathauschef weiter.

Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung Mitte Mai hatte sich kurzfristig eine Lösung dahingehend abgezeichnet, dass die Firma Stiegeler das Ortsnetz im Zuge des Baus des Wärmenetzes verlegt und betreibt. In einer nichtöffentlichen Klausurtagung des Gemeinderates stellten die Beteiligten die in Aussicht genommene Vereinbarung vor. Bürgermeister Kaiser nannte nun auch öffentlich Einzelheiten.

An das Glasfasernetz angeschlossen werden sollen sämtliche Häuser und Objekte, die einen Nahwärmanschluss entweder im Zuge der Gesamtmaßnahme oder nachträglich bekommen.

Der Firma Stiegeler ist es gestattet, auch Häuser ohne Nahwärmeanschluss auf eigene Kosten anzuschließen. Sie überlässt zudem der Firma Solarcomplex für 30 Jahre kostenlos zwei Fasern zu jedem Nahwärmeanschluss.

Die Gemeinde sichert der Firma Stiegeler die Unterstützung bei der Vermarktung zu, Ziel sei es, vor Baubeginn 75 Endkundenverträge zu erreichen, heißt es weiter. Ein Passus, der auf Kritik stieß. Sie sei nicht der Meinung, dass sich die Gemeinde zur Unterstützung bei der Vermarktung verpflichten solle, erklärte Monika Schwinkendorf. Sie befürchtete den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung.

Da auch andere Gemeinderäte Bedenken gegen dieser Formulierung äußerten, regte der Rathauschef an, nicht Vermarktung, sondern Unterstützung zuzusichern, ein Vorschlag, der auf Zustimmung stieß.

Eine Verpflichtung wird die Gemeinde jedoch eingehen: Sie wird eine Verbindung zwischen dem Backbone des Landkreises im Gewerbegebiet Oberlehen zum geplanten Ortsübergabepunkt (PoP), der im Bereich der Nahwärmezentrale entstehen soll, erstellen und diese an die Firma Stiegeler verpachten.

Der entsprechende Beschluss fiel bei einer Enthaltung. Als zukunftsweisende Lösung bezeichnete Sabine Gruhn die von den Firmen Stiegeler und Solarcomplex geplanten Maßnahmen. Man werde nicht so schnell wieder vor die Situation stehen, dass die Straßen offen seien, sagte sie. Er hätte es lieber gesehen, wenn die Gemeinde ein eigenes Netz bauen würde, so Peter Schmidt, er sehe aber auch die Risiken. Mit dieser „zweitbesten Lösung“ könne er leben, befürchte aber, dass nicht an das Nahwärmenetz angeschlossene Gebiete außen vor bleiben könnten.

Für den 22. Juni ist eine Infoveranstaltung mit der Firma Stiegeler geplant, bei der auch die Kosten eines Breitbandanschlusses zur Sprache kommen sollen.