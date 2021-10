von Susanne Filz

Mit dem Musical Wanderung im Märchenwald gastiert die renommierte Laientheatergruppe Zeitschleuse aus Riedern am Wald an diesem Wochenende mit drei Vorstellungen in Häusern. Die Spezialität des Vereins sind selbstgeschriebene, selbstrecherchierte Theaterstücke mit historischen Inhalten – und mit Botschaften. Die Wanderung durch den Märchenwald sei eins der aufwändigsten Stücke der Jugendgruppe Freudekids des Ensembles, sagt Regisseurin Corinna Vogt.

Termine Laientheatergruppe Zeitschleuse aus Riedern am Wald führt das Musical Samstag, 2. Oktober, 19 Uhr und am Sonntag, 3. Oktober, 17 Uhr, jeweils im Kur- und Sporthaus Häusern auf; Dauer: rund zweieinhalb Stunden inklusive 20 Minuten Pause; freier Eintritt, Spenden werden erbeten; es gelten die Coronaregeln; Platzreservierungen über kontakt@zeitschleuse.com.

Obwohl in dem Musical 40 Kinder und Jugendliche neben den erwachsenen Schauspielern agieren, richtet sich das an Kinder und Erwachsene. Den Zuschauern werden auf dieser märchenhaften Wanderung Figuren und ineinanderfließende Szenen aus bekannten Märchen und Balladen begegnen, etwa Rotkäppchen, Rumpelstilzchen, Frau Holle oder die Figuren aus dem Erlkönig und dem Zauberlehrling. Dabei werden die Zuschauer in ein Wechselbad der Gefühle getaucht: „Es kommt Glück und Freude darin vor, aber auch Trauer und Grusel, etwa beim Erlkönig“, sagt Corinna Vogt.

Ühlingen-Birkendorf Mundartautorin Erika Buhr, die Theaterstücke für den Verein Zeitschleuse in Riedern am Wald schreibt, erhält die Heimatmedaille Das könnte Sie auch interessieren

Regie hat sie für die Zeitschleuse schon oft geführt, doch die Wanderung durch den Märchenwald ist ihr erstes selbstgeschriebenes Stück. Bisher war die Todtmooser Heimatdichterin Erika Buhr, Corinna Vogts 89-jährige Mutter, die Stückeschreiberin der Truppe.

Eigentlich hätte die Wanderung durch den Märchenwald schon im vergangenen Jahr aufgeführt werden sollen, doch dann kam Corona dazwischen. „Jetzt sind wir extrem glücklich, dass wir das Stück endlich aufführen dürfen.“ Anders als in diesem Wochenende in Häusern nimmt die „Zeitschleuse“ in aller Regel Eintritt für ihre Vorstellungen. Zwei Jahre hat der Verein jetzt keine Einnahmen gehabt. „Wir hatten aber Patenschaften für die Märchenfiguren vergeben, die haben uns während der Lockdowns über Wasser gehalten“, berichtet sie.

Ühlingen-Birkendorf Ideen zum Überleben in der Krise entwickelt der Theaterverein Zeitschleuse aus Ühlingen-Birkendorf Das könnte Sie auch interessieren

In der Theatergruppe Zeitschleuse wird jedes theaterrelevante Handwerk selbst ausgeübt, für alle Sparten gibt es Teams, für die Bühnenbilder, Kostüme, Ton, Beleuchtung, Regie, und auch für die Musik. Auch für die Backstage-Kinderbetreuung gibt es ein Team, das den Kindern beim Anziehen der Kostüme hilft. Apropos Kostüme: Im siebenköpfigen gibt es zwei Damen, die das ganze Jahr über an drei Tagen der Woche ganztägig nähen.

Ühlingen-Birkendorf Der Theaterverein Zeitschleuse bringt „Der Sandmann“ als Musiktheater auf die Bühne Das könnte Sie auch interessieren

In allen Stücken des Ensembles kommt auch Musik vor, doch die Wanderung im Märchenwald ist das erste richtige Musical der Truppe. „Wir haben Lieder, die für uns gepasst haben, eingebaut in dieses Stück“, so Corinna Vogt. Die Volkslieder, Popsongs und klassische Stücke werden zum allergrößten Teil von Kindern und Jugendlichen gesungen zur Klavierbegleitung (Josef Kraft) oder zum Playback. Etwa 200 Mitglieder zwischen vier und 89 Jahren machen aktiv mit. Sie kommen aus den Ortsteilen von Ühlingen-Birkendorf und aus Nachbargemeinden. Neue Mitglieder sind willkommen. Geprobt wird zweimal pro Woche jeweils vier Stunden.