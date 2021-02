von Christiane Sahli

In Häusern soll im Bereich des Naturfreundehauses ein Wildniscamp des Biosphärengebiets mit drei Stelzenhäusern, Waldklassenzimmer, Unterstand und Naturschwimmteich entstehen. Häusern hatte sich als Standort gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Walter Kemkes, Leiter der Geschäftsstelle des Biosphärengebietes, über das Projekt.

Nachhaltige Bildung für alle Altersgruppen

Das Biosphärengebiet stehe unter der Überschrift Bildung und Kultur, sagte Kemkes eingangs. Es sei unter anderem ein Ziel, nachhaltige Bildung an alle Altersgruppen heranzutragen. Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Menschen die Natur neu entdeckten, sei die Idee entstanden, junge Menschen an die Natur heranzuführen und ihnen die Möglichkeit zu geben, in einem Wildnis­camp den Schwarzwald in seiner Ursprünglichkeit zu erleben und die Natur zu verschiedenen Jahreszeiten kennenzulernen.

Acht Standorte standen zur Wahl

Das Camp, so Kemkes, wolle man dort errichten, wo man diese Ziele möglichst gut verwirklichen könne. Acht Standorte standen zu Wahl, letztlich fiel die Entscheidung für ein Gelände beim Naturfreundehaus in Häusern. Auf einem Grundstück der Gemeinde sollen drei Stelzenhäuser, auf einem Grundstück der Naturfreunde ein Waldklassenzimmer und ein Unterstand entstehen.

Kochen, essen und schwimmen in der Natur

Die kleinen Stelzenhäuser werden um einen Baum gruppiert, so der Plan. Entstehen sollen einfache und ungeheizte Holzhütten mit jeweils fünf Übernachtungsmöglichkeiten. Etwas entfernt ist die Errichtung eines Waldklassenzimmers geplant, eine einfache Holzhütte, die Platz für Gruppen bis zu 15 Personen bietet. Gekocht und gegessen werden kann in einem Unterstand mit Kochgelegenheit. Die Lagerküche sei ein wesentlicher Bestandteil der Wildnispädagogik, erläuterte Kemkes. Das sich auf dem Gelände befindliche, nicht mehr funktionstüchtige Schwimmbad soll in einen Naturschwimmteich umgewandelt werden und für Amphibien auch weiterhin nutzbar sein. Geplant ist ferner die Umgestaltung der Uferzonen, um so zahlreichen Tieren einen Lebensraum zu bieten.

Bernau Die Heimat anschaulich erleben: Informationsstelle zum Biosphärengebiet im Kurhaus Bernau eröffnet Das könnte Sie auch interessieren

Die Naturfreude haben dem Vorhaben bereits zugestimmt, sagte Kemkes. Geplant sei eine gemeinsame Nutzung des Camps von Naturfreunden und Biosphärengebiet nach entsprechender Absprache, wichtig sei dabei eine gleichberechtigte Partnerschaft, betonte er.

Waldshut-Tiengen Warum die Naturfreunde in Aufbruchstimmung sind Das könnte Sie auch interessieren

Die Kosten für das Projekt liegen, so Kemkes, zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Die finanziellen Rahmenbedingungen stehen, fuhr er mit Blick auf Landesmittel fort. Auch mit einem großen Unternehmen sei man bezüglich der Finanzierung im Gespräch. Nun stünden Besprechungen mit dem Landratsamt und der Gemeinde Häusern sowie das Einholen von Angeboten für Stelzenhäuser, Waldklassenzimmer und Unterstand an. Vonseiten der Naturfreunde ist ein Antrag auf Umnutzung des Teiches zu stellen, erklärte Kemkes zum weiteren Vorgehen.

Dachsberg Blick auf das Biospärengebiet Das könnte Sie auch interessieren

Als Bereicherung für die Naturfreude bezeichnete Bürgermeister Thomas Kaiser das Projekt. Monika Schwinkendorf ergänzte, das Projekt werde von der Ortsgruppe der Naturfreunde sehr begrüßt, unter anderem weil man sich eine bessere Auslastung des Naturfreundehauses erhoffe. Die Gemeinderätin betonte, das Konzept solle die Anreise mit dem ÖPNV vorsehen. „Das versteht sich von selbst“, erwiderte Kemkes. Er beantwortete die Frage von Monika Schwinkendorf nach der Nutzung des Camps auch durch Erwachsene so: Hauptzielgruppe seien junge Menschen, festlegen werde man sich aber nicht auf diese Zielgruppe.