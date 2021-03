von Christiane Sahli

Das Projekt Neubaugebiet „Abendweide II“ in Häusern schreitet voran: Nach einer Diskussion hat der Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen den Vorentwurf des Bebauungsplanes gebilligt, den Planer Till Fleischer vorgestellt hatte. Entstehen sollen 22 Baugrundstücke mit Grundstücksflächen von rund 500 Quadratmetern.

Häusern Großes Interesse : 50 Bewerber interessieren sich für einen der 20 Bauplätze im Baugebiet Abendweide 2 Das könnte Sie auch interessieren

Angesichts des hohen Bedarfs an Wohnbauflächen hatte der Gemeinderat im November die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet beschlossen. Inzwischen lägen rund 50 Anfragen vor, zehn von Interessenten aus Häusern und Umgebung, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser. Eine Anfrage käme sogar aus China.

Häusern Die Gemeinde Häusern plant, Schulden zu machen, um Projekte umsetzen zu können Das könnte Sie auch interessieren

Bei dem Bebauungsplanverfahren handele es sich um ein sogenanntes Vollverfahren mit frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung und Offenlage vor dem Satzungsbeschluss, erläuterte Planer Fleischer. Entstehen sollen auf einer Gesamtfläche von knapp 1,6 Hektar 22 Baugrundstücke mit durchschnittlichen Grundstücksgrößen von 500 Quadratmetern für 16 Einzelhäuser und zwölf Doppelhaushälften. Die Nettobaufläche von 87 Prozent bezeichnete Fleischer als sehr effiziente Ausnutzung der Fläche, die städtebauliche Dichte liegt bei 61 Personen pro Hektar.

Zwei Geschosse zulässig

Vorgesehen ist, so Fleischer weiter, in dem Baugebiet volle Zweigeschossigkeit. Zulässig seien sowohl Gebäude mit Erd- und Dachgeschoss als auch mit zwei Vollgeschossen. Das geplante Baugebiet schließt nahtlos an das Baugebiet „Abendweide I“ an und kann problemlos erweitert werden. Die Erschließungsstraßen können zu einem Ringschluss zusammengefügt werden, erklärte Fleischer weiter.

Ausgleich für die Natur nötig

Georg Kunz (Kunz GalaPlan) führte in Sachen Umweltbericht unter anderem aus, dass angesichts des Verlustes einer FFH-Mähwiese und der Tatsache, dass auch Biotope betroffen sind, Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind. „Ein großer Klotz, der zu stemmen ist“, sagte Kunz dazu.

Häusern Häusern schafft Raum für Eigenheime im Neubaugebiet „Abendweide II“ Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinderat Peter Schmidt beantragte eine Vertagung der Entscheidung über den Vorentwurf, da zwei Grundstücke noch nicht im Eigentum der Gemeinde sind. So würde man vielleicht nötige spätere Änderungen vermeiden. Diesen Antrag unterstützte Ratskollegin Monika Schwinkendorf. Sie ging in ihrer Argumentation noch weiter. Kunz habe sehr nachdrücklich dargelegt, was alles kaputt gemacht werde, sagte sie und fuhr fort, sie sei von Anfang an gegen das Baugebiet gewesen und setze vielmehr auf Innenentwicklung.

Die Besitzfrage

Dem hielt Bürgermeister Kaiser entgegen, dass man um Innenentwicklung bemüht sei, aber keine Grundstücke besitze. Dem Argument von Peter Schmidt hielten sowohl Rathauschef als auch Planer entgegen, die betreffenden Grundstücke am Rand könnten erforderlichenfalls aus dem Bebauungsplanverfahren herausgenommen werden.

Abgerundetes Baufenster

Betreffend die Festsetzungen des Bebauungsplans bezeichnete Peter Schmidt ein abgerundetes Baufenster für vier Gebäude als „nicht glücklich“. Dieses Baufenster sei am Straßenverlauf orientiert, entgegnete Fleischer. Bei den Pflanzgeboten von hochstämmigen Bäumen auf der Südseite befürchtet Peter Schmidt Probleme mit regenerativen Energien. Die Bäume seien so angeordnet worden, dass sie eventuelle Solaranlagen nicht beschatteten, erklärte der Planer insoweit.

Kritik an Bauformen

Monika Schwinkendorf bemängelte die, wie sie sagte, die Festlegung auf „konventionelle Dachformen und -gaupen“. Ein Haus sehe aus wie das andere, was sie als „ortlos“ bezeichnete. Rainer Schwinkendorf wies darauf hin, dass die Hanglage nicht alle Bauformen zulasse. Er sei kein Freund des „totalen Wildwuchses“, aber auch nicht von zu starren Gestaltungsvorschriften.

Nichts in Stein gemeißelt

Diese Argumente wollte Fleischer so nicht stehen lassen. Der Entwurf enthalte zwei Gebäudetypen mit verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten. Die Gestaltungsvorschläge seien auf den Ort bezogen, die Gefahr des „ortlosen Bauens“ ohne Gestaltungsvorschriften größer. Der Planer wies ferner darauf hin, dass es sich um einen Vorentwurf handle und daher noch „nichts in Stein gemeißelt“ sei. Bis zur Offenlage seien Möglichkeiten der Weiterentwicklung gegeben. Bei je zwei Gegenstimmen lehnte der Gemeinderat den Antrag auf Vertagung ab und billigte den Vorentwurf.