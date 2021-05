von Christiane Sahli

Drei Wochen lang hieß es für die Kinder des Kindergartens Häusern gespannt warten. Dann war es endlich so weit: Die ersten Hühnerküken, die in einem Brutkasten ausgebrütet wurden, schlüpften. Die Küken werden nun noch kurze Zeit im Kindergarten bleiben und dann auf einen Hühnerhof in Häusern umziehen.

21 Tage warten

Aus dem Materialraum des Kindergartens ist ein mehrstimmiges Piepsen zu vernehmen: Die Küken machen sich lautstark bemerkbar. 21 Tage lang dauerte es, bis sie im Brutkasten schlüpften. Eigentlich war das Kükenprojekt bereits für das vergangene Jahr geplant, aber die Corona-Pandemie machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Dieses Jahr konnte das Projekt umgesetzt werden.

Die Vorbereitung

Zunächst einmal galt es, die Eier zu besorgen, was angesichts der Geflügelpest im Landkreis Waldshut nicht einfach war. Aber Bürgermeister Thomas Kaiser war eine große Hilfe, er klärte alles Erforderliche mit dem Veterinäramt ab. Und dann konnten 60 Eier aus einem geflügelpestfreien Betrieb in Eggingen abgeholt werden. Petra Schmidt, Hühnerhalterin aus Häusern, stellte einen Brutapparat zur Verfügung und erzählte den Kindern einiges über den Brutapparat und die Entwicklung der Küken im Ei. In dem Brutapparat muss eine Temperatur von 37,5 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent herrschen. Auf Rollen werden die Eier regelmäßig gewendet, denn eine brütende Henne wendet ihre Eier.

Nicht alle Eier entwickeln sich

Aber nicht alle Eier waren befruchtet, hatte Schmidt nach einer Durchleuchtung festgestellt. Die nicht befruchteten Eier wurden aussortiert, ebenso weitere Eier, in denen sich die Embryonen nicht weiterentwickelt hatten. 24 Eier blieben übrig.

Das Schlüpfen

Die Spannung stieg von Tag zu Tag, kurz vor dem Schlüpfen war schon Piepsen aus den Eiern zu hören und es zeigten sich erste Risse in der Schale. Eines Vormittags um 10.27 Uhr war es so weit: Das erste Küken schlüpfte. Bald folgten weitere, für die Kinder ein ganz großes Ereignis, dem sie entgegengefiebert hatten. Erstaunlich, wie groß die Küken sind, die aus einem so kleinen Ei schlüpfen, fanden sie. Bevor die Küken in eine Kiste mit Rotlichtlampe gesetzt werden konnten, wo sie sich unter dem wärmenden Licht zusammen kuschelten wie unter dem Federkleid der Henne, mussten sie aber zunächst einmal im Brutkasten trocknen.

Spaß mit den Tieren

„In der Kiste geht es zu wie in der Krippengruppe, immer wieder fällt jemand auf den Popo“, sagt Erzieherin Sabine Thoma lachend. „Toll“, findet die fünfjährige Käthe die Küken. Sie hat überhaupt Tiere sehr gerne. Am liebsten aber mag sie Regenwürmer. Und das hat seinen Grund: „Regenwürmer sind wichtig für den Boden“, weiß sie. Zwei bis drei Wochen können die Kinder die Entwicklung der Küken verfolgen. Dann ziehen die jungen Hühner zu Petra Schmidt um.