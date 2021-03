von Christiane Sahli

Wenig erfreuliche Zahlen hatten Förster Roland Behringer und Forstpraktikant Sebastian Hug in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Häusern zu verkünden: Das Forstwirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem satten Minus von knapp 24.000 Euro ab. Für das laufende Jahr sieht der Bewirtschaftungsplan dagegen ein Plus von rund 4000 Euro vor.

Im vergangenen Jahr habe man keine sonderlich guten Zahlen schreiben können, aber da stehe man nicht alleine da, sagte Förster Behringer einführend. Rund 2500 Festmeter habe man statt des vorgesehenen Hiebsatzes von 1094 Festmetern einschlagen müssen, überwiegend wegen des Käferbefalls.

Derzeit stehen Fördermittel noch aus, so Behringer weiter. Das seien im Einzelnen 14.000 Euro Bundeswaldprämie, 15.000 Fördergelder für den Verkehrssicherungshieb an der B 500 und 2000 Euro Aufarbeitungsprämie. Behringer verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass die noch ausstehenden Mittel im Laufe des Jahres gezahlt werden. Was die Preise betrifft, zögen diese sowohl betreffend Frisch- als auch Käferholz leicht an.

Sebastian Hug nannte weitere Zahlen. Bei dem eingeschlagenen Holz handele es sich zu 66 Prozent um Insektenschadholz, zu zwölf Prozent um Sturmholz, zu 22 Prozent um sonstige Nutzung (Verkehrssicherungshieb an der B 500) und nur zu vier Prozent um planmäßige Nutzung. Die Erlöse für die Ernte von Holzerzeugnissen bezifferte Hug auf knapp 70.000 Euro, die Ausgaben auf rund 62.500 Euro. Unter Berücksichtigung weiterer Ausgaben für Wegebau, Versicherungen und Verwaltungskosten belaufen sich die Gesamtkosten auf rund 95.000 Euro und übersteigen die Einnahmen um knapp 24.000 Euro.

Die Kosten

Die Gesamtkosten pro Hektar bezifferte Forstpraktikant Hug auf 662,60 Euro, die Kosten pro Erntefestmeter auf knapp 38 Euro. Der Ertrag (erntekostenfrei) lag im Jahr 2020 bei minus 9,52 Euro pro Erntefestmeter, im Jahr zuvor war noch ein Plus von 9,88 Euro zu verzeichnen gewesen.

Die Planung

Die Planung für das laufende Betriebsjahr sieht, wie es Hug formulierte „knappe schwarze Zahlen“ von rund 4000 Euro (Einnahmen: knapp 58.500 Euro, Ausgaben: rund 54.400 Euro) vor. Geplant ist eine Pflanzung mit verschiedenen Baumarten, unter anderem Buche, Bergahorn und Douglasie (Kosten: 8500 Euro).

Unsichere Aussichten

2021 plant der Forst wieder mit einem kleinen Gewinn. Aber: „Die Zahlen stehen in den Sternen“, betonte Hug, dies hänge wesentlich von der Käfersituation ab. Sebastian Hug warnte davor, den Wald nur als Geldquelle zu sehen, vielmehr sei auch die ökologische Bedeutung, unter anderem die CO 2 -Bindung, zu berücksichtigen, sagte er.

Lob

„Der Wald ist in guten Händen“, zollte Bürgermeister Thomas Kaiser der Arbeit von Behringer Anerkennung, der Wald sei trotz der Käferproblematik gut bewirtschaftet worden. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung sprach der Rathauschef Forstunternehmer Willi Lopert, der, wie er sagte, seit vielen Jahren zuverlässige Arbeit im Häuserner Wald leiste, mit einem Präsent den Dank der Gemeinde aus.