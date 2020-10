von Christiane Sahli

In der Gemeinde Häusern wird man sich von einem eigenen Gutachterausschuss verabschieden und sich mit weiteren Kommunen dem neuen gemeinsamen Gutachterausschuss West des Landkreises Waldshut mit Geschäftsstelle in Bad Säckingen anschließen. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag beschlossen.

Die wichtigsten Aufgaben des Gutachterausschusses sind die Führung und Auswertung einer Kaufpreissammlung, die Ermittlung von Bodenrichtwerten sowie die Erstellung von Verkehrswertgutachten von bebauten und ungebauten Grundstücken, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gremiums.

In dem neuen Gutachterausschuss werde auch ein von der Gemeinde gestellter Gutachter einen Sitz haben, erläuterte der Bürgermeister. Der Gemeinderat erteilte seine Zustimmung zu der entsprechenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses.