von sk

Zu einem Balkonbrand ist es am Sonntag, gegen 3.40 Uhr, in Häusern gekommen. Auf dem Balkon entzündete sich Asche in einer Kunststoffwanne, welche von Kaminreinigungsarbeiten des Hauseigentümers stammte und dort zwischengelagert wurde.

Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr von den Bewohnern gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Lediglich eine Balkonscheibe und mehrere Holzdielen wurden durch das Feuer beschädigt.