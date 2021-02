von Christiane Sahli

Das Thema Breitband beschäftigte den Gemeinderat auch in seiner Sitzung wieder. Bürgermeister Thomas Kaiser informierte über den Stand der Dinge und das Gremium beschloss, Fördermittel für die Erstellung eines Masterplanes zu beantragen.

In der Vorwoche fand ein Gespräch mit allen Beteiligten in Sachen Breitband statt, erklärte der Rathauschef. Dabei habe sich die Firma Stiegeler, die die Netze im Landkreis betreiben wird, daran interessiert gezeigt, im Zuge der Arbeiten für das Nahwärmenetz Leerrohre für Glasfaserkabel mitzuverlegen. Vodafone habe dagegen klar gemacht, keine Leitungen zu verlegen, aber die Aufstockung der Leistung auf ein Gigabyte noch in diesem Jahr zugesagt.

Es gäbe derzeit also zwei Möglichkeiten, zeigte Bürgermeister Kaiser auf: Entweder die Firma Stiegeler oder die Gemeinde baue das Netz (wir berichteten) – die Kosten bezifferte er auf rund 2,3 Millionen Euro. Da angesichts der guten Versorgung im Ort allenfalls mit geringen Zuschüssen zu rechnen sei, sehe er im Bau des Netzes durch die Gemeinde momentan keine Alternative, sagte Kaiser.

Förderungen im Blick

Eine Änderung der Förderpraxis ist aber für 2023 zu erwarten, dann soll auch die Förderung für die sogenannten „grauen Flecken“ kommen. Dann könnte auch Häuern in den Genuss der Förderung kommen. Voraussetzung dafür ist aber das Vorliegen eines Masterplans. Die Kosten für einen solchen Plan bezifferte der Rathauschef auf rund 40.000 Euro und sprach sich für die Erstellung aus, da diese förderfähig sei.

Mögliche Firmenkooperation?

Wenn sich die Firmen Stiegeler und Solarcomplex auf eine gemeinsame Verlegung einigen würden, könnte die Gemeinde die restlichen Grundstücke später anschließen und die Leitungen an die Firma Stiegeler vermieten, so Kaiser.

Nicht auf Alternativen festlegen

Rainer Schwinkendorf gab zu bedenken, dass der Masterplan möglicherweise nicht mit der Planung der Firma Stiegeler – diese benötigt keinen Masterplan – übereinstimmen könnte. Insoweit sieht Bürgermeister Kaiser aber die Möglichkeit einer Einigung mit dem Anbieter. „Das Thema ist komplexer als angesprochen“, sagte Peter Schmidt und fuhr fort, es wäre gut, wenn man sich auf einen Masterplan einigen könne.

Man solle sich aber nicht gleich auf eine der Alternativen festlegen, sondern sich intensiv mit weiteren Möglichkeiten beschäftigen. Er gab ferner zu bedenken, dass die Firma Solarcomplex eine entsprechende Zusage im Sommer benötige. Ob der Masterplan bis dahin fertiggestellt sei, sei aber fraglich. Mit dem Bau der Nahwärmeleitungen solle voraussichtlich erst 2022 begonnen werden, „das sollte sich miteinander machen lassen“, zeigte sich der Bürgermeister optimistisch.

Peter Schmidt bezeichnete die derzeitige gute Versorgung durch Vodafone – etwa 90 Prozent der Haushalte werden derzeit durch Vodafone versorgt – als Insellösung. Ob diese Lösung allerdings bei einer Anbindung an das Glasfasernetz noch interessant sei, stellte er in Frage.

Konkurrenz für Vodafone?

Bereits in der Bürgerfragestunde hatte Michael Kaiser ähnlich argumentiert. Auch er hatte die Insellösung durch Vodafone in den Gemeinden St. Blasien, Häusern und Höchenschwand angesprochen. Wenn nun auch die Firma Stiegeler in Häusern anbiete, würden viele Kunden wechseln. Ob die Region dann für Vodafone noch interessant sei, sei fraglich.

Angesichts der Tatsache, dass Vodafone deutlich billiger anbietet als die Firma Stiegeler dies tut, wurde aus Reihen der Gemeinderäte allerdings die Bereitschaft der Bevölkerung zum Wechsel zu einem teureren Anbieter in Zweifel gezogen.

Vorschlag: Bürgerversammlung

Wichtig sei eine Information der Einwohner, dass sich die Gemeinde ein eigenes Glasfasernetz nicht leisten könne, betonte Patrick Bühler und regte die Einberufung einer Bürgerversammlung so bald sie coronabedingt möglich an. Er sieht eine Chance in der Zusammenarbeit der Firmen Solarcomplex und Stiegeler. Die Tatsache, dass die Firma Solarcomplex die Straßen erschließe, sei eine Chance für jeden Anbieter.

Eine Aufwertung für jedes Haus

Sabine Gruhn merkte grundsätzlich an, Glasfaser sei die Zukunft, dies gelte es im Ort zu kommunizieren. Auch wenn ein vorhandener Anschluss nicht genutzt werde, führe dieser doch zu einer Aufwertung des Hauses.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, zunächst einen Antrag auf Förderung der Masterplanung zu stellen.