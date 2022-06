Häg-Ehrsberg – Doppeltes Vergnügen versprechen die Vespertouren, die im Naturpark Südschwarzwald ab dem 5. Juni angeboten werden. Mit dabei ist auch der Gretherhof in Häg-Ehrsberg. Das Projekt vereine die Freuden einer Wanderung oder Radtour im Südschwarzwald mit dem Genuss regionaler Köstlichkeiten, heißt es in einer Pressemitteilung des Naturparks.

Mit von der Partie ist am Sonntag, 5. Juni, in Häg-Ehrsberg der Gretherhof. Unter dem Motto „Sälbergmachts usm Chöpfliweg“ werden die Produkte des Schwarzwaldhofs auf 870 Metern Höhe angeboten. Dort gibt es Hühner in Freilandhaltung und Schafe. Im Hofladen und auf den Wochenmärkten bietet der Gretherhof Produkte wie Nudeln, Eier und Marmeladen an. Zum Naturpark-Vesperangebot gehören Brot, Bürli, Milchwecken, Tomaten und Gurken – alles aus eigener Produktion, Bergkäse aus der Hofkäserei am Böllenbach, Landjäger und Rauchwurst von der Dorfmetzgerei Edelberth Waßmer. Eine Anmeldung für die Vespertour ist bis zum 3. Juni erforderlich. Abholort ist der Hofladen, Köpfleweg 25, Abholzeit ist zwischen 8 und 10 Uhr. Die Telefonnummer lautet 0173/662 98 79.

Termine für die Vespertouren sind am 5. Juni, 3. Juli, 4. September und 2. Oktober. Alle Infos zu den teilnehmenden Höfen, den jeweiligen Vesperangeboten sowie den Vorschlägen für Wander- und Radtouren finden sich auf der Homepage www.naturpark-vespertouren.de. Interessierte können ihren Wunschbetrieb auf der Naturpark-Website auswählen und die Vespertüten direkt dort bestellen. Am gebuchten Termin holt man das Vesper am Hof ab und kann direkt loswandern oder -radeln.

Weitere Infos zu Höfen, Angebot und Touren unter: www.naturpark-vespertouren.de