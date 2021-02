von Christiane Sahli

Lesen macht Spaß und gerade während der Corona-Pandemie haben viele Menschen mehr freie Zeit und somit auch Gelegenheit zum Lesen. Aber Bücher sind nicht immer ganz billig und E-Books sind nicht jedermanns Sache. In der Gemeinde Häusern gibt es nun eine Alternative: Die Leseecke im Rathaus. Dort haben Bücherfreunde die Wahl unter rund 200 verschiedenen Titeln. Waltraud Bethge hat das Projekt initiiert.

Die Idee

Lesen hat viele Vorteile: Es ist unter anderem gute Unterhaltung, Lesen bildet und ist Gehirnjogging, Lesen hat keine Werbepausen, Lesen reduziert Stress und verbessert den eigenen Schreibstil. Da Waltraud Bethge selbst sehr gerne liest, kam sie, inspiriert durch ein ähnliches Projekt in Staufen, auf die Idee, auch in Häusern Lesestoff kostenlos anzubieten. „Ich bin schon länger mit der Idee schwanger gegangen“, sagt sie. Deshalb beschloss sie vor etwa vier Wochen, Bürgermeister Thomas Kaiser auf die Idee anzusprechen. Gesagt, getan, der Rathauschef war sofort mit im Boot. „Eine tolle Idee, die ich gerne unterstütze“, sagt er.

Der Standort

Und so machte man sich auf die Suche nach einem geeigneten Standort für die Leseecke. Von der zunächst ins Auge gefassten Postagentur nahmen Waltraud Bethge und Thomas Kaiser wegen der nur kurzen Öffnungszeiten aber schnell wieder Abstand. Letztlich erwies sich ein Platz im Eingangsbereich des Rathauses als geeignet – zu erreichen ist die Leseecke über den Hintereingang des Gebäudes.

Rund 3000 Bücher wurden gespendet

Der Bürgermeister organisierte im Kindergarten ein ausrangiertes Regal, das genau an den vorgesehenen Platz unter dem schwarzen Brett passt. Mit einem Aufruf in der Zeitung und im Mitteilungsblatt der Gemeinde wurden Bücher gesucht – aus Häusern und auch aus anderen Kommunen kamen Bücherspenden. Zum Teil wurden die Bücher einfach kistenweise im Rathaus abgestellt, insgesamt waren es rund 3000 Bände. Da das Regal aber nur Platz für 200 Bücher bietet, war es an Waltraud Bethge, eine Auswahl zu treffen. Überwiegend Weltliteratur, Krimis und Unterhaltungsliteratur hat sie ausgesucht.

Kinderbücher fehlen noch

Die Nutzer können die Bücher kostenlos mitnehmen und entweder behalten oder zurückbringen. Auch über Tauschexemplare in guten Zustand freut man sich, aber es wird dringend gebeten, von weiteren Bücherspenden abzusehen, sagen Bethge und Kaiser. Lediglich Kinderbücher fehlen noch im öffentlichen Bücherregal. Initiatorin Waltraud Bethge wird die Bücherecke auch weiterhin betreuen, die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung haben ebenfalls ein Auge auf das Bücherregal, das jeweils in der Zeit von 7.30 bis 20 Uhr, auch am Wochenende, durch den Hintereingang des Rathauses zu erreichen ist.