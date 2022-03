von Cornelia Liebwein

Das Gedenken an Sankt Fridolin ist in der Gemeinde Häusern immer ein wichtiges Ereignis. Doch zum zweiten Mal in Folge fielen die sonst üblichen Veranstaltungen aus. Geblieben ist der Festgottesdienst am Sonntag.

Besonderer Tag für Häusern

Sowohl der von Pfarrer Ivan Hoyanic ins Leben gerufene Fridolinsempfang, wie auch der nach dem Festgottesdienst sich anschließende Umtrunk auf Einladung der katholischen Pfarrgemeinde oder das traditionelle Fridolinskonzert der Trachtenkapelle Häusern konnten aufgrund der geltenden Pandemiebestimmungen nicht stattfinden. Festlich war es dennoch: mit seinem Gesang während der Festmesse unterstrichen der Kirchenchor St. Fridolin mit Dirigentin Valerie Nyre und auch die Abordnungen der Feuerwehr, des Heimatvereins, der Frauengemeinschaft, des Musikvereins sowie des Gemeindeteams die Besonderheit des Tages.

Zentrales Thema des Festgottesdienstes war der Krieg in der Ukraine. Die traditionelle Spendendose könne am Schluss des Gottesdienstes am Ausgang gefüllt werden, sagte Pfarrgemeinderätin Inge Ganzmann. Mit der Spende wolle man die Menschen in der Ukraine unterstützen. Das Lied „Imagine“ von John Lennon singe der Kirchenchor verbunden mit der Hoffnung, dass der Frieden und die Freundschaft aller Völker größer ist als der Hass, hieß es in dem Festgottesdienst.

Botschaft des Heiligen Fridolin

Pfarrer Ivan Hoyanic ging in seiner Predigt auf die Botschaft unter anderem des Heiligen Fridolins ein, die durch die Vorfahren wachgehalten wurde. Es sei „die Mutter Kirche, die uns geistlich geboren“ habe. Wer bei dieser Mutter trinke, werde getröstet werden und sei im Frieden mit Gott. Und der Pfarrer erinnerte an den Heiligen Fridolin, als den großen Verkünder des Glaubens und des Friedens, des Evangeliums und der Hoffnung. Die diesjährigen Kommunionkinder aus Häusern beteten in den Fürbitten für die Menschen, die ihr Land verlassen müssen, weil bei ihnen Krieg ist. Sie beteten aber auch um Barmherzigkeit für die Menschen, die ihre Schuld erkennen.

Einen Kontrast zu den Frauenstimmen bildeten die Männerstimmen des Kirchenchores St. Fridolin. | Bild: Cornelia Liebwein

„Was mich in den zehn Tagen, in denen ich in Quarantäne war, beschäftigt hat, ist dieser Krieg in der Ukraine. Sie glauben nicht, wie viel ich gebetet habe“, sagte Häuserns Bürgermeister Thomas Kaiser in seiner kurzen Ansprache im Festgottesdienst.