Am Montag wurde eine neue Bank für den Ruhewald Häusern offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Gespendet hat sie die Frauengemeinschaft Häusern, die in diesem Jahr 50 Jahre alt wird.

Gebührend sollte das Jubiläum gefeiert werden, aber Corona machte den Planungen einen Strich durch die Rechnung. Nicht einmal eine Feier in kleinem Rahmen wird stattfinden. Die Verantwortlichen hatten sich nun entschlossen, einen Teil des 2019 eingenommenen Geldes an die Häuserner Vereine zu spenden, Trachtenkapelle, Heimatverein, Jugendfeuerwehr, Harmonikaorchester und der Verein Freunde des Waldfreibades wurden mit je 200 Euro bedacht. Weitere 500 Euro gingen an die Deutsche Kinderkrebsnachsorge Tannheim. Und die Frauengemeinschaft spendete zudem die Bank im Wert von 200 Euro, die Bauhofmitarbeiter Christian Stelzer aus Douglasienholz gefertigt hatte.

Bereits drei Bestattungen fanden seit der Eröffnung des Ruhewaldes Anfang August statt, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser bei der Übergabe, zwei Einheimische und ein Auswärtiger wurden bestattet. Und es gebe wöchentlich ein bis zwei Anfragen, fuhr er fort, gewünscht würden ferner immer wieder Besichtigungen. Geplant ist nun, an der Wittlisberger Kapelle eine Tafel mit einem Plan des Ruhewaldes, der Satzung, und Hinweisen für die Besucher aufzustellen.